趁著VanLife全家出遊好時節 福斯商旅『心悅乘福春季健檢』開跑

近年最冷寒冬即將遠颺，全家出遊好時機即將來臨。把握風光明媚的春季，福斯商旅提醒車主提早為VanLife出遊做足準備，讓旅程更加輕鬆同時兼顧行車安全，為此特從即日起至4月30日止推出「心悅乘福」春季健檢活動，邀請車主預約回廠。

福斯商旅「心悅乘福」春季健檢活動期間，車主只要前往福斯商旅全台授權服務廠，即可享免費車輛健康檢查以及臭氧殺菌服務，並同步提供免費車輛外觀清洗與內裝吸塵服務。如果在車輛健檢當中發現需要進行保養或者維修，福斯商旅亦同步提供保養類以及磨耗類新品零件85折優惠。

針對車齡較高的「忠實老友」，福斯商旅持續推出「經典老友愛車方案」，為車齡4年以上的老車車主提供經濟型零件85折回饋！另外活動期間還有馬牌輪胎買三送一以及全方位輪胎保固回饋。

鑑於春季天氣多變化，福斯商旅「心悅乘福」春季健檢活動期間回廠消費滿10,000元即贈送原廠雨刷7折優惠券，讓每一位車主在雨霧季節都能享有清晰視線，保障行車安全。有關活動詳情可逕參考福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/)。