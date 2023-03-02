New Ford Focus上市 首月訂單超過2,800張

New Ford Focus車系挾「與德同規」強勢產品力上月全新登場，不僅奠定同級規格新高度，更獲得消費者廣大迴響，上市首月車系接單突破2,800張，掛牌數更拿下台灣中型車二月銷售冠軍！其中全新德規運動旅行車Focus Wagon更深受市場肯定，賞車人潮不斷，吸引許多進口旅行車、中型房車與中小型休旅車的潛在買家，主動走入展示間賞車換購，引領台灣國民旅行車新熱潮！

在市場熱烈迴響下，New Ford Focus全車系接單超乎預期，福特六和已積極向德國及全球供應鏈體系爭取料件量能，並配合積極的生產排程調度，期待穩定新車產能供應。在歐洲料件運輸耗時情況下，現階段New Ford Focus車系中接單比例較高的Focus Wagon候車期約兩個月，預計第二季中後期新車供應之壓力將逐漸舒緩，有意入主新車的消費者可儘早確認訂單，以利生產排程規劃，縮短新車候車期。



此外，二月初同步上市的德意志性能陣線New Ford Focus ST X Wagon/ST X Hatchback 6MT接單持續暢旺，限量350輛上市即完售。目前仍有超過1,000張ST X車系訂單等候交車。福特六和正持續向歐洲爭取更多配額，期待讓更多熱血車迷享受ST 車系所帶來的高度性能與多元駕馭樂趣。

New Ford Focus Wagon充分滿足現行市場進口旅行車、四門房車與中小型休旅車買家購車需求，持續引領台灣旅行車熱潮！ 圖／業者提供

New Ford Focus「與德同規」展現強勁實力與價格配備競爭力 以多元車系陣容滿足消費者需求

New Ford Focus全車系秉持「與德同規」優異實力，導入多項先進科技與安全配備，以舊換新78.9萬起的優勢價格，展現超越同級進口車的強勢產品力。New Ford Focus不僅帶來與德同規的底盤精準調校，展現傲視同級的駕馭體驗及操駕樂趣，同時領先同級的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統亦同步升級，原本在德國列為選配之科技項目，如PCA前向碰撞預警系統（新增IA 十字路口輔助煞停系統）、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統、以及BSA 視覺盲點偵測與輔助系統皆在台灣市場列為標準配備，當中Vignale旗艦車型更配置Ford Matrix LED矩陣式智能動態照明系統，展現更臻完美的安全防護層級。而全新升級的13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC4娛樂通訊整合系統(支援無線Apple CarPlay及Android Auto)，讓New Focus展現同級最強數位化座艙之設計實力。

在此豐富科技配備基礎之上，內建彈性車用空間的New Ford Focus Wagon更在優異操駕穩定性的條件下，同時具備適中的車身尺寸、寬敞後行李廂空間、超越同級車型的配備與80萬級距起具競爭力的價格，充分滿足現行市場進口旅行車、四門房車與中小型休旅車潛在消費族群的購車需求，讓New Ford Focus Wagon上市後成功吸引眾多潛在買家目光，成為消費者換車升級的優質首選。