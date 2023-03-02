歐洲智慧油電跑旅The Ceed Sportswagon首批完售 2月Kia全車系訂單近1,000台再創歷史新高

Kia持續導入最新世代車款，以齊全產品線及優異產品力，滿足台灣消費者的多元需求，2月份Kia總代理台灣森那美起亞再度繳出亮眼成績，全車系含乘用與商用車訂單達957張，較去年同期成長175%！全車系2月份領牌529台，更相較去年同期成長310％！

而繼純電智慧跨界休旅The Kia EV6 寫下優異的銷售成績後，Kia旗下最新的新能源車款，歐洲智慧油電跑旅The Ceed Sportswagon MHEV，在2月開春上市後，同樣旋即獲得市場熱烈迴響！上市10日內接單突破百張，首批配額100台迅速完訂，再度繳出亮眼成績單！

The Picanto以時尚輕巧的車身外型深獲消費者喜愛，全車系更標配DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，讓都會通勤更省力。 圖／業者提供

以「Green Inspiration油電操控、European Design歐洲製造、Pioneer Technology前瞻科技」三大DNA核心理念所設計的The Ceed Sportswagon MHEV，採全新48V智慧油電系統，其搭載的Smart stream 48V Mild Hybrid 1.5T渦輪增壓汽油直列式4 汽缸引擎，擁有節能舒適與高效能等優勢，可輸出 160ps 最大馬力，且25.8 kg-m扭力峰值在1,500rpm即全數輸出，不僅動力表現出色，油耗表現更達19.0km/L優異水準。由歐洲設計中心研發設計、斯洛伐克機械化工廠打造，過去僅限於歐洲市場販售的The Ceed Sportswagon MHEV，後行李廂擁有521公升的置物空間，於6 : 4分離可折式座椅椅背傾倒模式下更可擴充至1,581 公升，加上行李廂隔板下方多格儲物的貼心設計，搭配貼身感應式電動尾門，讓裝載物品更加輕鬆。The Ceed Sportswagon MHEV以奔放迷人的獨特風格與實用空間機能性，完美演繹獨特的歐洲旅行車風貌。

進口極致休旅The Sportage搭載全新Smart stream 1.6升渦輪增壓汽油引擎，不僅提供充沛動力，並結合創新車載科技與豪華配備，為進口休旅級距樹立全新標竿。 圖／業者提供

以時尚輕巧的車身外型及尺碼，深獲消費者喜愛的The Picanto，全車系標配DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其中FCW前車碰撞警示系統、FCA前方主動煞車輔助系統，可以幫助減少事故發生；X-line及GT-line更搭載LFA進階型車道維持輔助系統(全速域)、LKA車道維持輔助系統，讓駕駛在車多路窄的都會通勤更省力。動力方面，The Picanto採用1.2 MPI引擎，搭配電子序列式變速系統(5速自手排)，在享有駕馭樂趣的同時，擁有傳輸效率高、換檔迅速、以及耐用等好處。此外，The Picanto不僅繳出平均油耗18.3 km/L出色表現，同時擁有 1,197c.c.的排氣量，擁車成本大幅減低，晉身有車一族更輕鬆。

搭載1.0T 48V智慧油電動力的跨界油電潮旅The Stonic，結合1.0T-GDi汽油引擎與48V智慧油電系統，搭配耐用、高傳輸效率的七速雙離合器自手排與整合「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode 可變行車駕馭系統，更可繳出高達19.9km/L一級節能油耗表現。

獲獎無數的The Kia EV6，是Kia首款以全球電動車模組化平台(E-GMP)為基礎打造的新世代電動車，在擁有800V電能系統並有240kW 直流超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且充電4.5分鐘即可行駛100公里，去年Kia總代理台灣森那美起亞透過媒體試駕活動，展現The Kia EV6高速充電的特性，其中更有媒體駕駛增程版，以總花費充電時間僅10分鐘，以及最佳電耗一度電達9.7公里的優異成績成功達成環台任務！

為進口休旅級距樹立全新標竿的Kia進口極致休旅The Sportage，搭載全新Smart stream 1.6升渦輪增壓汽油引擎，搭配 CVVD連續可變氣門持續期間系統，可輸出最大馬力180ps，且在1,500rpm即可輸出最大扭力27.0 kg-m，搭配七速雙離合自手排變速箱的即時高效傳輸特性，以充沛的動力回饋，給予駕駛滿點的操駕感受。車艙並搭載多數僅見於豪華品牌的雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，搭配64色可調式氣氛燈及一鍵切換數位控制面板，提供豐富操作機能之外，並配備8具Harman/Kardon頂級音響系統，給予優質的視聽覺享受，讓結合創新車載科技與豪華配備的The Sportage，開創國內休旅車壇新篇章。