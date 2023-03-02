台南大飯店寵愛女神節帝王蟹、龍蝦吃到飽霸氣登場

台南在地歐式自助餐因菜色彭湃享有盛名的台南大飯店推出3月「寵愛女神節」活動，歐式自助餐平日加碼「頂級帝王蟹」吃到飽，假日則推出龍蝦無限量供應(1280元加10%)。還特別與女兒保養聯手推出女性專屬優惠，女性用餐享精美禮品週週抽、入住指定住房專案贈女兒保養護手霜，還有星巴克咖啡服務買一送一、美食購線上商城滿680元現折68元優惠活動。

台南大飯店總經理陳育偉表示，該飯店歐式自助餐是台南在地老饕犒賞美食與聚餐首選，多年經營下來食材進貨品質穩定、當季各式新鮮食材更是廚師入菜首選，針對食安的掌控更是嚴謹，再搭配眾多鮮美料理現點現做與專人上菜服務，為歐式自助餐的享用打造出安心、安全與彭湃美食的最佳選擇，為犒賞推出3月「寵愛女神節」活動，將在3月平日更推出帝王蟹吃到飽，採用帝王蟹之王「鱈場蟹」，不限數量任意吃，以主廚精心熬煮的湯頭提升帝王蟹美味，大口咬下肥美Q彈的蟹腳鮮甜四溢，令人回味無窮，假日用餐還有奢華龍蝦吃到飽，大飽口福爽吃好料就趁現在！

圖說二：假日限定奢華龍蝦吃到飽！鮮甜濃郁的湯頭暖心又暖胃。

圖/台南大飯店

該飯店更與女兒保養合作推出女性限定活動，女性於台南大飯店FB指定貼文參加抽獎，即可有機會將女兒保養精美禮品帶回家。女性入住指定住房專案就送女兒保養護手霜，養成好命手從現在開始，官網訂房還享加購高鐵車票7折起，就是要給女性最尊榮的饗宴，感受女神級的待遇。

喜愛喝咖啡的顧客們也有福了，3/31前台南大飯店星巴克咖啡服務全品項買一送一(同品項同容量)，一次購買5組(即10杯)還可寄杯，快揪三五好友一起來分享，此外台南大飯店美食購線上商城，鮮凍美食系列商品滿680元，結帳輸入折扣碼「寵愛女神」再折68元，全館商品滿1,000元再享免運宅配到家，輕鬆變身美味女神。

台南大飯店寵愛女神節更多詳情：https://reurl.cc/xlOenN。用餐/星巴克咖啡服務訂購專線：06-2249886。官網訂房：https://reurl.cc/ZXGkzQ訂房專線：06-2232857。美食購鮮凍美食https://reurl.cc/NqpLZp。