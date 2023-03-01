旅行任你袋！拉亞漢堡與愛麗絲夢遊仙境聯名 吃早午餐限量集點兌換

被翻譯成174種語言的經典童話故事「愛麗絲夢遊仙境」，來拉亞漢堡就能身歷其境！從飲料杯、漢堡袋到封口膜都能看到愛麗絲、兔子先生、紅心皇后及撲克牌兵的身影，更融入拉亞特色元素，陪粉絲徜徉奇幻童話世界！更瞄準後疫情時代的旅遊熱潮，推出時尚可愛兼具實用的集點贈品「旅行任你袋」，陪粉絲有吃有拿，來場童心十足的早午餐集點活動。

本次的集點贈品「旅行任你袋」嚴選帳篷材質製成，擁有「極輕」—僅38g、「極耐重」—可承重至16kg、「透氣防潑水」特性，適用於出遊、購物、上班上課等各種情境，是現代人出門必備的實用好物。任你袋易摺疊、好收納，巴掌大的小外袋，附有快拆掛勾，置於行李箱、電腦包、公事包、書包都非常適合！

一袋多用。圖／業者提供

此外，旅行任你袋「袋如其名」，有非常多創意用法，例如作為「收納內袋」成為包中包，擺脫大包雜亂無章、讓物品井然有序；觸感細緻、易清洗的特性，可作為「抱枕枕套」，讓房間立刻充滿童趣；送禮不想再用一次性包裝紙，就讓旅行任你袋搖身一變成為時尚、環保又實用的禮物包裝袋，更多一袋多用的創意用法等著粉絲創意發掘及收集！

後疫情時代消費習慣多元，拉亞漢堡祭出多款方案滿足不同消費習慣的粉絲，習慣到店用餐取餐的粉絲，自2月14日起至3月27日，至指定門市消費滿$100即可獲得1點，累積10點就能免費兌換一份「旅行任你袋」，而喜歡零接觸點餐搭配線上支付的粉絲，可以使用「拉亞智慧點餐APP」點購「任你袋套餐」，主餐、飲品、提袋一起購足，更能在前一天先預點，隔天免排隊、直接取餐！而最愛窩在家等早午餐送上門的粉絲，也可上外送平台點購，並享平台限定優惠！這種多好康，就等粉絲來拉亞漢堡體驗！