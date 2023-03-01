HYUNDAI VENUE英倫版「倫敦紅」 炫目登場

HYUNDAI VENUE上市以來創造的「玩色」話題，一系列藍、黃、灰、粉、黑推出都頓成車壇熱搜話題，加上先進安全科技配備與豐富駕駛樂趣更成為顏色控消費者的首購優選。總經銷南陽實業於今天(3/1)再次力推全新HYUNDAI VENUE英倫版「倫敦紅」款，挑戰經典新風潮，專屬的英國紅主色搭配內裝蘇格蘭紋、專屬英倫飾徽，妳的城市就是英倫風情。VENUE英倫版「倫敦紅」紅白配色限定GLB雙色與GLC二款車型，正式售價各為75.9萬與79.9萬元，限量200台！

車內洋溢英倫風，雙前座椅賦予專屬蘇格蘭紋及熱壓LOGO飾徽。圖／業者提供

VENUE英倫版「倫敦紅」全新穿搭外觀採用經典紅色，細節處搭配白色Two-tone車頂、後視鏡，畫龍點睛的白飾門把，黑色切削雙色鋁圈，再繫上專屬英倫飾徽，帶有個性與優雅的設計就是潮流時尚魅力。既是英倫風，內在當然不可缺少迷人風情，雙前座椅專屬蘇格蘭紋及熱壓LOGO飾徽，現在入手，每一趟外出都猶如徜徉在英國街道。

先進安全科技配備與豐富駕駛樂趣，VENUE英倫版「倫敦紅」同樣給予高CP值。以超過62%的HSS高剛性鋼材打造，再搭配HYUNDAI SmartSense先進安全科技，領先搭載LKA車道偏移輔助系統，以及LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和HBA智慧型遠近光燈調節系統等多項科技，VENUE一手包辦全方面的安全防護。在動力方面，VENUE配置8速手自排模擬的IVT無段變速系統驅策，市區高速行駛動力充沛不遲滯，還有同級唯一的6種駕馭模式功能，隨時變換滿足都會街區路況，輕鬆享受自在移動人生。