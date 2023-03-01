全新 Gogoro Delight「本色黑」率性上路 Gogoro 同時宣布史上最大規模降價

為女性量身打造的全新 Gogoro Delight，自2022年7月上市以來，憑藉貼心細膩設計與舒適騎乘體驗奪下高達75%的女性車主佔比，居Gogoro全車系之冠。今天(3/1)Gogoro為向女性致敬，再次宣布推出首輛純黑車款-全新Gogoro Delight「本色黑」，以率性外表詮釋純粹自我，標配 TCS 循跡防滑系統大展自信身手；更領先業界獻上期間限定的「車身客製化刻字」服務，讓消費者為愛車加上獨一無二的專屬識別，自由演繹個人風格與俏皮玩心。

迎接全新 Gogoro Delight本色黑上市，Gogoro將個人風格玩得淋漓盡致，即日起至Gogoro全台門市賞車試騎就送質感好禮，前 200 名購車再享額外客製化贈禮。

/賞車禮：前往 Gogoro 全台門市賞車並使用「Dare to Delight」濾鏡拍照，設定公開上傳至個人 FB、IG 或 IG Story 分享並標註 @gogoro_taiwan 及 #GogoroDelight #TheNewBlack #新黑名單，就送限量「The New Black 個性語錄貼紙組」。

/試騎禮：3/31 前至 Gogoro 全台門市試騎任一車款，即贈限量「AVEDA 明星頭皮養護組」，包括蘊活淨瑕調理液、免費頭皮檢測服務體驗券、Spa 體驗券。

/交車禮：前 200 名全新 Gogoro Delight 本色黑車主除了獨享車身客製化刻字服務之外，再贈獨家「Gogoro x AVEDA 沙龍級旅行組」，內含「MY BLACK 化妝包」與「AVEDA 木梳客製化體驗券」與其他 AVEDA 明星產品。3/9 起持「MY BLACK 化妝包 」至指定 Gogoro 活動門市7，還能加碼燙印專屬姓名。

另外，考量疫後全球供應鏈逐步平穩，Gogoro宣布領先國內車廠進行策略性調降車價，直接回饋消費者，陸續啟動年度銷售冠軍Gogoro VIVA MIX、升級版全新Gogoro Premium的降價回饋。這次史上最大規模降價車款更涵蓋Gogoro Delight與Gogoro VIVA XL全車系，降幅最高達7,180元！有關降價詳情可逕參考官網(https://letsgogo.ro/3SxJeZ2)。