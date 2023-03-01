一鰭會中茂新天地試營運　鐵板燒與日本料理美味上桌

桃園為蓬勃發展的年輕化城市，相較於雙北市多元化的料理略顯可惜，適逢桃園市圖書館新總館及蔦屋開幕，除了強化桃園藝文特區娛樂性，增加旅遊景點的選擇性。近日一鮨會新店插旗於中茂新天地，並開始試營運，歡迎民眾前往品嘗美味料理。

「熱愛的事，一直做也不覺得累」，一個熱愛日本文化的一鰭會餐飲國際執行眼裡所散發光芒表示，從小跟隨著父親開業的餐廳了解日本文化，深深迷戀職人的專業精神，唯有堅持才能感受獲得美好成果那一刻。

一鰭會挑選在藝文特區核心的中茂新天地設點是考量步行很便利，該品牌成立初衷期望能藉由一期一會的珍貴性，讓人 珍惜每次相聚歡樂時刻，並注入對日料割烹及鐵板料理的熱情，希望帶給顧客一生一遇的無窮美味，除了感受滿滿溫暖，更能體驗道地且高品質的美食盛宴。

一鰭會採用其中割烹料理做為主軸，將傳統印象中嚴謹的日本料理，創意設計發想來帶入多元化料理方式，打造出專屬一鰭會的精彩手藝，並導入懷石料理中傳統日本料理元素，揉合花藝、陶藝、食藝等三藝一體，除了板前、鐵板區更多了靜謐隱私的料亭包廂區，為熱愛日本料理的您提供多元的用餐體驗。

「一鰭會」採官網、電話訂位制，每日營業午、晚餐兩個時段用餐價位於官網不定期公布(依當季食材優先選擇)，且不含服務費。一鰭會地址：桃園區同德五街61號2F（中茂新天地）、訂位電話：(03)317-7111。

一鰭會於近日開始試營運，開立在桃園市中心–桃園區同德五街61號2F（中茂新天地）。圖／一鮨會提供

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