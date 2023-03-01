金利食安科技舉行10週年慶暨二期廠房落成啟用典禮

擴大投資臺灣 ， 在HPP超高壓技術的優良基礎下，二期廠房擴及即食RTE、即煮RTC領域

HPP超高壓冷壓蔬果汁大廠「金利食安科技股份有限公司」（下稱金利食安科技）1日於屏東科技產業園區舉行10週年慶暨二期廠房落成啟用典禮，屏東縣縣長周春米、前屏東縣縣長曹啟鴻、經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕及屏東分處分處長沈龍志、農糧署副署長姚志旺均親自到場祝賀，與現場貴賓及全體員工一同見證金利食安科技歷史性的一刻。

金利食安科技自110年起著手第二期廠房建廠，啟用後的二期廠房將在HPP超高壓技術的優良基礎下，擴及即食RTE、即煮RTC等領域，以因應疫情後消費者的更關心身體健康的正向需求！

金利食安科技成立於民國100年，為亞洲第一家超高壓技術（HPP, High Pressure Processing）專業食品廠。近年來，金利食安科技領先業界，從無到有成功打造冷壓蔬果汁自有品牌「Natural Benefits純在冷壓蔬果汁」，不但榮獲世界品質大獎「金獎」，為我國在地蔬果加工產業，開啟外銷機會，打入國際市場；該公司也首創於屏東勝利星村成立文創店鋪，積極整合線上線下行銷，成功為營業額帶來大幅挹注。

金利食安並已將該技術應用於保健精補品、肉品、海鮮、蔬果、即食料理，國內航空公司、知名通路賣場，及知名生機飲食與餐飲通路等，都是合作夥伴，業界口碑極佳，卓越品質廣受肯定。該公司HPP超高壓技術，是以物理滅菌方式來延長食品在冷藏儲存環境下的保鮮期限，訴求保存天然口味、營養、健康、100%無人工化學添加。該技術已受到美國食品及藥物管理局（FDA）及美國農業部（USDA）的正式認可。

金利食安科技董事長廖日興表示，感謝所有貴賓出席見證金利食安科技10週年慶暨二廠落成啟用典禮。這是金利食安科技的重要里程碑，也感謝在各方長久以來的扶持與幫助下，才能讓公司在臺灣持續深耕，營收不斷成長，金利食安科技將持續深根臺灣土地，運用科技的力量，活化國內在地的農產資源，以品牌加值農產品，為ESG在地企業而努力，也期望公司在大家的祝福下，未來營運能更亮眼、績效更加輝煌。

加工處處長楊伯耕也表示，金利食安科技創立後即進駐屏東科技產業園區，回顧過去10年間，金利食安科技在廖董事長與全體同仁共同努力下，創造無數傲人成就，不但憑藉領先的技術，營收持續穩定成長，成功打造著名冷壓蔬果汁自有品牌的行銷經驗，也非常值得區內事業交流取經。此外，也感謝金利食安科技肯定加工處的服務，願意持續深耕園區，未來希望公司能繼續與加工處並肩同行，也期勉金利食安科技能隨著新廠落成，繼續更上ㄧ層樓，更加亮眼，帶領屏東科技產業園區整體企業向上成長。