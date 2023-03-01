百萬創作者鄭茵聲首度代言保健品「MuseTime莯蒔 蒔光凍」

近期在網路上掀起一陣風潮的「MuseTime莯蒔 蒔光凍」，被譽為「懶人保養」聖品。針對現代人具有四種通病，包含流失膠原蛋白造成的皮膚問題、精緻飲食導致肥胖問題、生活壓力大引發睡眠問題及頻繁使用3Ｃ關注眼睛保健問題，來開發最貼近民眾需求的營養補充品。

保健食品最重要的就是須持續補充，MuseTime莯蒔 蒔光凍顛覆傳統保健品帶給人們「藥感」，採用果凍型特殊設計受到消費者青睞。業者指出，希望保健品能像吃點心、零嘴般的體驗，以「好吃才能記得吃」為理念，讓民眾能無壓力養成食用保健食品習慣。

莯蒔旗下產品包含膠原、纖纖、好眠、晶晶。圖／MuseTime提供

不僅如此，對於年長者、孩童或部分有吞嚥困難族群而言，MuseTime莯蒔 蒔光凍更好入口，除了自用更是民眾常被拿來當作送禮選項之一，就連過去不愛吃保健品的知名女演員鄭茵聲食用兩個月後，竟亦出乎意料接下代言人。

這三年新冠肺炎襲擊全球，各國專家學者亦紛紛表示，身體免疫調節力不好甚至免疫力低下，都可能讓病毒趁虛而入造成中重症，因此提醒民眾要增加自體免疫力須多補充營養素。鄭茵聲之前認為只要從飲食中就可攝取足夠營養，也沒有特別吃保健食品習慣。而確診期間為增加自體免疫力，她甫體悟到僅靠飲食似乎有些不足，「大家都說多攝取Omega3可防止發炎，但不可能照三餐吃魚吧」，感受到魚油方便性後，才真正對保健品有所改觀。

此後，鄭茵聲開始培養出自己對保健品的一套心得，跨足網路影片創作、戲劇跟電影的她，因為工作需求時常要入鏡，必須對身材嚴加控管，而前一陣子她雖然靠節食控制體重，但食慾佳而忍得很痛苦。開始試吃MuseTime莯蒔的纖纖蒔光凍後，她把纖纖凍當作零食，體態也沒有太大變化，如廁亦順暢，其他部位也覺得有感。

鄭茵聲最愛纖纖蒔光凍。圖／MuseTime提供

鄭茵聲強調，保健品是吃進身體的東西，擔任代言人一定要是自己嘗試過且真心覺得好才會推薦。她提醒民眾，應把保健食品作為一種輔助品，千萬不能過度依賴，還是需要建立良好生活習慣基礎，如養成早睡、多喝水，維持體內新陳代謝好習慣，才能讓身心保持健康。