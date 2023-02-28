豪華露營《向海那漾》三月優惠大方送紅酒、甜蜜野餐盒

迎來春季的鳥語花香，加上情人佳節的浪漫氣氛，為了讓住客們在三月份感受到滿滿的幸福氛圍，豪華露營《向海那漾》推出一系列優惠活動，全方位照顧你的親情、友情、愛情。

幸福就是要「一同趣郊遊，春日野餐季」

「一同趣郊遊，春日野餐季」優惠方案活動從3月1日至3月31日止，入住四人帳免費贈送限量的甜蜜野餐籃，裡頭有附贈小驚喜，讓你和親朋好友能吹著徐徐海風，一邊閒話家常，暫時脫離城市煩憂。隔日再享有豪華早餐Buffet，開啟美好的一天。

快來《向海那漾》野餐，與朋友在草地上乾杯啦。圖/業者提供

幸福就是身邊的他「向海那漾寵愛你」

「向海那漾寵愛你」白色情人節方案，只要在3月13日至3月16日入住《向海那漾》，即送甜蜜巧克力與豪華紅酒一瓶。更為了加溫伴侶間的幸福，《向海那漾》再加碼二度寵愛，兩人入住直接升級為兩大床的房帳，讓情侶能在寬廣舒適的空間，好好談情說愛，享受幸福。

《向海那漾》三月活動「向海那漾寵愛你」白色情人節方案，送甜蜜巧克力與豪華紅酒以及情侶兩人住宿直接升級成兩大床；「一同趣郊遊，春日野餐季」方案贈送甜蜜野餐籃，每帳限擇其一優惠方案使用。

活動詳情請上網查詢。向海那漾官網：https://www.nayangbeach.com.tw/

園區地址：台中市大安區北汕路86巷1號 諮詢專線：(04) 2686-8513

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)