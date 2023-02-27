實驗室認證最佳消毒神器 Combi消毒鍋系列全台盛大推廣中　

市售蒸氣消毒鍋繁多，消毒機制類似，但經過第三方實驗室認證的消毒鍋則少之又少。日系母嬰大廠Combi的消毒鍋系列，不久前在實驗室等級的測試結果中，在抑制腸病毒及消滅常見致病細菌的功效達到99.99%以上，是市面首台消毒滅菌功效經過實驗室驗證的款式。對於注重新生兒健康與衛生的新手爸媽來說，擁有第三方認證，無疑是個可靠的選購指標。

疫情未平、腸病毒又起，新生兒食安大挑戰

後疫情時代，新生兒居家衛生安全越趨重要，難度也漸提高。台灣環境濕熱且人口密集，更是腸病毒滋長的溫床。如何讓寶貝健康平安成長，不讓病從口入，是新手爸媽一大挑戰。此外，母乳和奶粉含有許多營養與脂肪，在台灣潮溼悶熱的環境中放置過久容易變質、滋生細菌。奶瓶若使用完沒有徹底清潔乾淨並且消毒烘乾，容易使寶寶下次吃到變質的奶汁，而導致消化不良、腹瀉和腸炎等腸胃問題。除此之外，現代的環境荷爾蒙問題較以往更加嚴重，生活周遭充斥著無法以肉眼辨查的致病因子或細菌病毒，因此徹底的奶瓶消毒，對於新生兒照護是必要的功課。

▲ 蒸汽消毒無死角，省時省電，設定好後即可自動完成消毒烘乾流程，是新生兒父母最佳幫手！圖／台灣康貝股份有限公司提供

蒸氣高溫消毒 全方位守護寶寶健康

奶瓶消毒分為煮沸、蒸氣、紫外線消毒和藥水浸泡四種。傳統煮沸消毒需要親自在旁監控，也可能會把奶瓶配件燒壞，對忙碌的現代新手父母而言並非最佳選擇。紫外線消毒方式則容易因為放置位置與方式出現光照死角，長時間使用，紫外線會造成塑膠製品脆化導致食安風險。且紫外線燈管是耗品，也會因為使用時間越長導致消毒效果減弱。

Combi消毒鍋採用「蒸氣高溫殺菌」方式消毒，除了無死角外，也無功率衰減的問題。時間很短，省時省電，是忙碌爸媽們最好的幫手。

首台實驗室認證消毒神器－Combi消毒鍋系列

採用蒸氣消毒的Combi的消毒鍋系列，在不久前甫通過SIDSCO病毒級實驗室、及SGS UTIS實驗室驗證，對腸病毒的抑制率達99.99％、10大致病性細菌滅菌率達99.99％。其消毒功能特別之處，主要來自濾網搭載業界唯一Ag+ Protech奈米銀離子，以及特殊設計氣旋式導流板，產生鍋內無死角消毒烘乾的效果，以及烘乾後無菌密封的狀態。

消毒鍋消毒滅菌功效經實驗室認證，更能保障新生兒食安無虞！圖／台灣康貝股份有限公司提供

腸病毒肆虐，購入正是時候

為推廣新生兒奶瓶食器安全，日本Combi針對通過實驗室認證的消毒鍋系列推出優惠購入方案，讓每位爸媽都能輕鬆為寶寶打造安全無毒的食安環境。市售有長年熱銷款Pro360 PLUS，及多功能時尚款GEN3。除了安全可靠的消毒功效以外，設計上亦充滿日系細節及巧思。一次可以消毒9支寬口奶瓶的超大容量，僅需7分鐘便可達到高效消毒效果，兼顧效能與效益；簡易直覺的操作介面，以及自動監控無水斷電的防乾燒機制，無需學習即可安心使用；全機材質皆經F.D.A.認證，不含環境荷爾蒙等干擾內分泌的化學物質，使用最放心！熱銷超過25萬台，累積多年的正面口碑，新手爸媽可安心購入使用，一同對抗腸病毒。

更多細節請至Combi官方網站：https://www.combi.com.tw/productContent.php?cate=11&pid=509