AHK亞洲健康王贊助全國常青田徑國際錦標賽 推廣AHA增股密關捷挺固立

2023年第20屆全國常青田徑國際錦標賽即將於3月4號及5號正式登場，來自各地長青田徑好手將聚集於台北田徑場，不只是比拚田徑項目，更挑戰每一位長青選手的骨關節肌耐力。AHK亞洲健康王為推廣骨關節保健的重要性，特別贊助「中華民國常青田徑協會」於本屆全國常青田徑國際錦標賽。

AHK亞洲健康王推出保健食品「AHA增股密關捷挺固立」榮獲大會指定補骨保健營養品，身為「AHA增股密關捷挺固立」代言人郭子乾比賽當天也會率領「郭哥健骨隊」參加。年過60的郭子乾對於骨關節保養相當重視，長期飲用「AHA增股密關捷挺固立」保養骨骼關節，有好的身體才能跟著長青好手們一起動起來。

郭子乾提倡「要活就要動、全民動起來」，自組健骨隊點燃運動魂。圖／AHK亞洲健康王提供

很多長輩擔心年紀增長、行動力下降，特別在天氣寒冷時，關節咔咔響更是動不了。台北懷寧醫院副院長暨骨科主治醫師戴念國、輔仁大學附設醫院骨科主治醫師徐得愷皆表示，在日常門診中最常見長輩「關節炎、髖部骨折、肌肉無力」等症狀，這是造成年長者生活起居困難的前三名。

骨質流失及膝蓋的退化性關節炎是許多年長者的夢靨，台灣更有8成以上骨質不合格。圖／AHK亞洲健康王提供

長期經營年長者保健食品市場「AHK亞洲健康王」，去年推出補骨保健營養品大受好評後，今年更研發升級版「AHA增股密關捷挺固立」，其內含有專利健股複方，擁有13張多國專利，足量添加各項專利萃取物，如蓮子及肉桂萃取物，低溫萃取技術專利海陸雙胜肽、日韓專利黑酵母、乳清胜肽BCAA，葡萄糖胺及玻尿酸和MSM等，商品內容成分百倍濃縮，是全方位補骨商品。

另外，還有許多茹素者同樣亦受關節退化之苦，想補充補骨類保健品，卻因成分多為動物性蛋白質因而受限，為此「AHK亞洲健康王」擴大生產投入成本，推出全新全素食專用增股密關捷挺固立，以漢方基底調配出最適合素食者使用的增股密關捷挺固立，幫助更多民眾擁有更好生活品質。 「AHK亞洲健康王」一路走來感謝消費者的支持與回饋，提供免費增股密關捷挺固立體驗品及產品優惠組合活動，詳情可洽詢服務專線：0800-098000。