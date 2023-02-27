平價串燒店焦糖楓解「蛋荒」危機 228連假推親民價高蛋白組合餐

全台鬧起「蛋荒」危機，回歸到最根本的問題，吃蛋是補充每日須攝取的蛋白質含量。據衛生署福利部國民健康署表示，現代人因身體壓力引起發燒、外傷，甚至於心理壓力等情況，更需要增加蛋白質攝取量才能使身體內的體蛋白分解代謝，可舒緩身體心理反應。

市面上主打CP值最高、國內平價串燒店焦糖楓今(27)日趁勢舉辦「為你補充蛋白質」活動，邀請國家級健美先生、同時亦是女星安心亞、知名Youtuber Joeman 的健身教練「李天尹」擔任貴賓。活動中分享，蛋白質來源很多，我們日常食物的主菜，如牛羊雞奶蛋魚、海鮮、豆類皆富含蛋白質，100克牛肉蛋白質約20-25公克，而素食者就可採用大豆製品為主，如豆腐、豆漿等。

焦糖楓主打超高CP值最便宜串燒16元起，超佛心親民價共度「蛋荒」危機。圖／焦糖楓提供

李天尹指出，蛋白質是人類不可或缺的營養素，為細胞修復、建造肌肉的原料。吃蛋白質的食物有一個很棒的好處，就是熱食效應高，即食物在身體裡消化吸收作工所需的能量，因此吃蛋白不容易胖，還會幫助燃燒更多熱量。基本每日所需簡單來算就是每公斤體重需要一克蛋白質，如60公斤的人，每天基本需求則需要60克蛋白質。

焦糖楓推出「為你補充蛋白質」活動，凡任點私廚海鮮一份即加贈高蛋白質炸豆包一份。焦糖楓營運經理郭郭表示，100克生蠔蛋白質含量10.2克，無敵大草蝦蛋白質含量更高，因為100公克草蝦的蛋白質有60克，店內廣島大生蠔2顆只要135元，加上炸豆包一串，蛋白質可輕鬆達到20克，亦是一個人一日所需獲取的1/3。李天尹也提及，吃海鮮的好處除了蛋白質含量比一般肉類高之外還擁有低脂肪，很適合飲食控制的人食用。

平價串燒連鎖第一品牌焦糖楓營運長郭郭表示，已邁向第12個年頭，目前全台超過18家門市。圖／焦糖楓提供

為迎接228連假假期，焦糖楓解決「蛋荒」危機推出高蛋白餐優惠，自27至28日祭出「點私廚海鮮送炸豆包」限時快閃活動，為民眾補充蛋白質，讓人們可以用親民價享用健康的好食物。焦糖楓目前全台共18家內用門市，消費者可於全台內用門市點購私廚海鮮並告知活動，即贈送高蛋白質炸豆包，限現場點單客。