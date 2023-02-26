《菩提奶奶》黃素華《易理水墨之美創作》熱烈登場

（菩提奶奶）黃素華是位「勇於追求自在的阿嬤」，她秉持著人生七十才開始、活到老學到老的人生理念，2018年在因緣具足下無所求，只為忠於興趣而順緣從書畫藝術素人，跳躍式的走進書畫世界，她把書畫當成生活重心，由素人蛻變達人。

黃素華四年來勇於廣結善緣，在國父紀念館、中正紀念堂、社教館、省議會展廳、士林李科永基金會台北市立圖書館、基隆文化中心、台中街角藝術（童綜合醫院）、中和南山藝廊、新北市林口野燕森林珍愛園等，皆參加過個展、雙人展、聯展等書畫展約二十三場，此次個展《華梵大學美術與文創系 碩士畢業創作個展》是她生命旅程中增添精彩一頁的紀念性畢業個展。

黃素華涉獵研究探討國學，師承李亨利、劉君祖名師，認真求學的態度，閱歷豐富加上超凡領悟力與變通力，很快完成一本書《導覽易經占卜牌圖解說文》，並於2014年問世，熱賣一版二刷售罄現已絕版。且擔任易經講師，2019年進入書畫界，師承水彩大師陳陽春、書法家呂仁清、嶺南派畫家黃慶源，2021年進入華梵大學美術與文創系碩士班深造，先後師承水墨畫家聶蕙雲、羅振賢、倪又安，書畫家黃智陽、李蕭錕，於是從達人晉升學院派書畫者。

黃素華個人獨特風格既嚴謹又喜自在，擁有能捨能得能放下的人生觀，加上與生俱來的天賦造就對美感的領悟力、變通力，自成獨特風格的畫風。她認為畫會說話，一幅值得欣賞的畫除了氣韻生動更要具備有故事意境方能引人暇思。她的創作理念，自認雖是老來子也算是藝術創作者的一份子，因此常思考如何用筆墨創造水墨之美的作品，可以詮釋解析反映話語的哲理、語錄、詩詞、古畫等，與畫起舞且舞出畫中話。以初發心為善的信念，萌生畫與話共舞的理念，進而產生磁場能量舞動人心走向真善美世界。

《菩提奶奶》黃素華《易理水墨之美創作》畫中有話。圖／主辦單位提供

黃素華出生於1948年，為台中市望族，雙親原為台北市艋舺人，後來搬遷至台中市，宅居號稱台中市第一棟洋樓，兄弟姐妹共7人，家中全是巴洛克設計裝潢，父親原為陶瓷盤商且經營磚瓦窯廠，是台中市首位自建洋房出租洋人的建商，亦是建造美軍顧問團CCK工程並引進坐式馬桶入台的第一人。

她自小的優渥環境啓發對東西方景物的美感與敏銳度，畢業後被聘任為公司文化顧問，而婚後夫婿任職於金融界，兒子則培養成為美國基因醫學博士，女兒是在美國擔任中醫師，目前兒女都已成家立業，她因此勇於實現夢想，發揮強大的責任感與毅力做自己想做的事。

（菩提奶奶）黃素華《易理水墨之美創作》個展於26日起假新北市林口區公園路231之2號-野燕森林珍愛園登場，展出的一幅幅畫，述說一個個故事皆引人入勝，分享給每個看畫民眾，相信絕對會是令人印象深刻且豐富精彩的個展。

展出時間周三至周日：早上11點至下午5點