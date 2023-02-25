福容花蓮店推出「原住民手作趣 周六原遊會」

228快閃限定！兩人成行每人最低不到1,400元起

想要體驗原民風卻不想跑太遠嗎？想在飯店一次體驗做好做滿嗎？快跟上！福容大飯店花蓮店二月起至六月底推出「原住民手作趣 周六原遊會」，邀請花蓮當地原民手作工作室親自到飯店教學，不論是原式木雕、皮雕體驗或月桃編織杯墊，每周六提供給旅客特別原式手作課程，適逢3月14日白色情人節與感恩的母親節，還有節慶限定DIY活動，體驗均一價每人200元，來花蓮度假別忘記安排一場獨特體驗活動。

迎接228連續假期，消費者皆摩拳擦掌規畫四天休假，將時間花在花東地區絕對是最佳選擇！因應連假前兩天強烈冷氣團來襲，想外出旅遊須注意保暖，若擔心遊覽景點時不慎著涼，可選擇有紀念價值的室內活動。

福容花蓮店推出「原住民手作趣 週六原遊會」DIY活動，特邀花蓮當地知名手作工作室親自前往飯店一樓精品區進行教學，打頭陣阿迪克工作室於今(25)日下午兩點登場，從磨砂開始教學，磨出適合大小再電燒自己喜歡的文字或圖案，打造專屬個人風格的餐具，自用送禮兩相宜。

原民木雕DIY 創造獨特花蓮回憶。圖／福容花蓮店提供

三月也力邀黎芯•吉耀工作室教導旅人製作皮雕，認識皮雕創作工具，將原民圖騰敲打至皮革再進行染色，創作過程中做出專屬的獨家皮雕；原住民相關文創用品經常使用月桃葉，福容花蓮店也會教導如何製作出月桃編織杯墊，簡單好入手，出來玩還能帶回屬於個人獨特的生活用品，現做現用，充份能盡情體驗原民風，千萬要掌握機會。

連假期間若不想人擠人，慢活遊花蓮不妨選擇228當日限定價，官網預訂「Happy Day快閃住房專案」，兩人成行入住市景客房，含兩客早餐、三溫暖，再享享福卡分級折扣，每人最低不到1,400元起。

旅人可以踩著腳踏車在花蓮慢活旅遊。圖／福容花蓮店提供

詳情可查詢原住民手作趣 周六原遊會： https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/fullonfair/

Happy DAY快閃住房專案： https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/POP_UP/

福容大飯店花蓮店地址：花蓮市民生路51號、訂房專線：(03)823-9988。