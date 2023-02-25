首屆臺南車展於大臺南會展中心盛大開幕 新新好車齊聚 展期至2月27日敬請把握

「2023臺南車展 (Tainan Autoshow)」於『大臺南會展中心』隆重開幕，保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等品牌超跑在展館前廣場助陣，氣勢十足，在大會安排崑科大韓舞、慈幼工商儀隊及Show Girl熱舞等多組精彩表演後，由黃偉哲市長偕同經發局林榮川局長、台灣汽機車研發暨策略聯盟榮譽理事長黃文獻、台灣二輪部品同業促進協會何春達理事長以及各界企業先進、民意代表等共同進行剪綵。這場同步整合了新車大展、重機暨二輪車展、汽機車零配件展之首屆臺南車展共計四天，將將一連展至27日下午4時，想看或想買新新好車的消費者值得好好把握這次車展良機。

集結「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題的2023臺南車展，共召集近百家廠商，展出規模達422格攤位，搶攻連續假期商機，同時提供汽機車零配件產業交流機會。臺南市長黃偉哲表示，去年剛完工啟用的「大臺南會展中心」，不僅能舉辦大型展覽及各項國際活動，也能舉辦演唱會，讓台南除了美食與文化，更是一個能讓產業與世界接軌的城市。而台南的汽機車零配件產業，更是孕育出許多台灣之光，包括享譽國內外的宏佳騰機車與南晃集團，都是在地基礎紮實的隱形冠軍及全球指標性大廠，這些優質企業掌握核心技術外，更不斷提升軟硬實力，成功切入世界各地的汽車供應鏈，市府將持續與廠商一起攜手，藉此展覽提升競爭力，協助產業一起走向國際。

2023臺南車展集結「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題。 圖／葉圳轍

臺南市經濟發展局局長林榮川則指出，2023臺南車展是大臺南會展中心今年開春首場大型展覽，汽機車展出超過20餘個具指標性的知名品牌，包括Benz、BMW、FORD、Hyundai、LUXGEN、MG、SSANGYONG、SUZUKI、VOLVO等；二輪車(含電動機車、重機)計有三陽、光陽、宏佳騰、哈雷、aprilia、Benelli、BMW、CFMOTO、eMOVING、Gogoro、KTM、MOTO GUZZI、PGO、YAMAHA等品牌。另外還有汽機車零配件區和汽機車周邊產業區，展出車用部品、人身部品、汽車隔音材料、行車紀錄器及眾多汽機車零配件等多元豐富內容，完整呈現汽機車產業的供應鏈。經發局秉持著扶植會展產業的精神，持續推廣大臺南會展中心兼具展覽、演唱等多元軟硬體設施及服務功能，不僅提供專業人士資訊交流的場域，也提供民眾更豐富的活動體驗。

該展由臺南市政府經濟發展局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟、台灣二輪部品同業促進協會協辦，展期設有商務洽談區，促進汽機車零配件產業交流，而在舞台區每天安排大會Show Girl熱舞表演、大學知名社團表演、廠商品牌推廣和有獎徵答等活動。換證入場參觀民眾可參加摸彩抽獎，每份市價都超過千元，有花季度假飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽機車周邊產品等數十項好禮免費抽獎。經發局於車展結束隔天加碼舉辦演唱會，透過舉辦多元類型活動，為臺南會展產業的活絡注入新能量，也再次歡迎全台民眾到台南來旅遊消費、逛車展、聽演唱會。

2023臺南車展詳細資訊:

展期：2/24-2/27 10:00-18:00 (最後一日16:00閉展)

地點：大臺南會展中心(臺南市歸仁區歸仁12路3號)

活動官網：https://cec.ctee.com.tw/autoshow/