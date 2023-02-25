挑選最適合自己的保溫杯 達人傳授選購建議

限塑政策實施已半年，民眾自備環保杯的風潮興起，實際追蹤選購保溫杯狀況，業者紛紛推出保溫杯，不同容量、功能、材質，各家品牌保溫杯百花齊放，眾多杯款讓人不知該如何挑選。家事達人王姿婷建議選購保溫杯時可從:材質、使用情境、保溫效果和價格等四大要素進行挑選，就能找到適合自己的環保杯。

真瓷保溫杯因材質穩定，可盛裝酸鹼飲品，飲品不容易變質 。圖／業者提供

1.材質

保溫杯材質為選購第一要點，不僅影響外觀外，主要還會影響保溫效果和耐用性，市面上常見的保溫杯材質有：不鏽鋼保溫瓶、外層不鏽鋼搭配內層陶瓷保溫杯，或內外雙層都是陶瓷做成的杯款，但保溫效果有限。近期市場也出現低價易入手的商品，像是不鏽鋼內層噴塗陶瓷易潔塗層漆，或添加鈦粉變成鈦瓷或稱鈦陶瓷、瓷化鈦等。

連鎖飲料店中杯約500ml、大杯約660-750ml

；而超商咖啡中杯咖啡為360ml、大杯咖啡為480ml、特大杯咖啡為600ml。圖／業者提供

其中保溫效果最佳的是:內外雙層不鏽鋼杯型，而唯一真正能達到飲品不沾異味的杯款則是:真正陶瓷保溫杯，例如骨瓷、應白瓷、新骨瓷等；陶瓷塗層容易清潔，但無法避免異味吸附與飲品變質。



2.使用情境

材質、尺寸及功能等因素，有各自優缺點，因此使用情境也是選購要素，以日本流行的口袋杯來說，當地取得飲用水方便，走到哪都能裝水，因此攜帶小容量口袋杯就足夠；相對來說，水源取用有限，登山客就會背著 1-2公升的大容量水壺；而對於外帶飲品的民眾，盛裝手搖飲的容量與盛裝超商咖啡的容量，所需的杯款容量也不同，消費者可依使用情境進行選購。



3保溫效果

保溫效果也是重要考量，選購時可查看產品描述中的保溫時間和保溫效果，日系不鏽鋼保溫杯的保溫效果佳、可以保溫一整天，而陶瓷保溫杯則因為寬口設計導致散熱快，保溫效果約為6-7小時，若搭配溫杯則可達到8小時。

保溫與保冰是相同功能，透過溫度隔絕、延長溫度變成室溫的時間。若保溫效果不如預期，可透過溫杯溫來改善陶瓷杯的保溫效果，或出門時選用保溫保冰袋來延長保溫時效。

4.品牌商譽

保溫杯的品牌和價格也是考慮要點，選擇知名品牌的產品，不僅款式眾多好挑選，同時可確保品質，及良好售後服務。價格方面，保溫杯推薦選擇合理價格範圍內的產品，可避免誤購入品質欠佳的保溫杯。