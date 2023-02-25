神采時尚 得標國防部軍備局生產製造中心第302廠 致力為軍方堅強後盾

興采集團(4433)子公司 神采時尚事業股份有限公司，得標國防部軍備局生產製造中心第302廠，於2月13日正式交接，擁有5年經營權，302廠位於高雄市小港區，鄰近國際機場旁。302廠服務軍種包含陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊、憲兵、後備指揮部等13個單位。神采時尚將以過往承接軍方制服案經驗以及母公司興采實業34年來專業面料研發實力，帶給軍方高品質體驗，為國軍服裝的研發與改革進一份心力。

陳國欽董事長重視每一環節，親力親為國軍服裝品質把關。圖／興采集團提供

神采時尚事業股份有限公司自2018年開始投入軍方紡織成衣的採購案，不僅取得了國防部陸軍數位迷彩兩截式雨衣的標案外，並於2020年與嘉裕西服共同投標海軍與空軍供銷站並順利得標，開啟長期的軍用服飾的經營與生產製造。除此之外，也爭取到陸軍司令部運動夾克與透氣戰鬥衫等2項採購案，並順利完成驗收與交貨。

布料撥水測試，提供國軍舒適與安全的軍用服飾。圖／興采集團提供

神采時尚事業公司秉持母公司興采集團以34年來戶外環保機能面料研發實力與專業，服務國際知名戶外運動品牌如The North Face、Patagonia、Puma、Hugo Boss、Vaude、Schoffel等，提供高機能、高品質兼具環保永續的衣物材質，並搭配如紡織所、工研院的技術力輔導，可協助國軍共同研發，提升且符合台灣環境需求的軍工服裝。

神采服裝設計技術中心提供軍方量身訂做服務。圖／興采集團提供

如2020年將專利技術S.Café®環保科技咖啡紗運用於空軍圓領運動上衣，提供異味控制、吸濕排汗、抗紫外線等機能，大幅提升軍方穿著感受，讓軍便服不只是制服，而享有戶外機能品牌同等級的布料體驗。神采的服裝設計技術中心，也可為軍方提供量身訂做服務，創造軍方美好形象與價值，提供舒適與安全的產品，軍民一心，發揮共善正能量。

神采時尚事業公司成立於2005年為興采集團所有擁有，專業於運動與戶外休閒功能性服裝的生產製造，提供客製化團體制服、長期承製政府機關採購標案服裝、與設計師合作推動時尚產業，並為台灣大型運動賽事之常選供應商，更基於母公司興采集團環保機能面料研發實力，為品牌商提供從面料選擇專業建議到成衣代工的一站式服務。

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情初期，神采即刻通過衛生福利部綠色通道，成為紡織防疫國家隊一員之外，更在短時間內取得製造業藥商許可執照、販賣藥商許可執照、衛生福利部第一等級醫療器材許可證、衛生福利部醫療器材製造優良證明書(GMP)、以及神采P3全系列防護衣衛生福利部醫療器材許可證。並接受衛福部委託製作臺灣防護衣最高等級的P3防護衣供國內醫療專業人員、防疫人員、機組人員及高接觸風險工作者…等使用。

神采時尚事業(股)專注於客製過程之溝通、設計、製作…等等設計製作環節的討論，搭配母公司興采集團所研發的創新環保型功能性面料，整合客戶需求與生產供應鏈，提供即時的服務與合理價格的產品，為客戶創造美好的品牌形象與價值，為消費者提供舒適與安全的產品。

興采實業1989年創立，為全方位節能、環保機能性紡織品領導廠商，擁有許多世界級專利面料。興采集團旗下擁有興采實業股份有限公司(4433)、聚紡股份有限公司、台灣神采時尚事業公司以及越南神采時尚責任有限公司，提供從環保創新紗線及面料研發技術、環保染整、透濕防水布料代加工到成衣設計與製造等全方位服務。

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