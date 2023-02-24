將起非常大的作用 黄韻庭暢談IRF Summit 2023

非常關注全球情勢發展的台灣企業家-里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席-黄韻庭Vivian Huang，相對應國際投資環境，亞投雙會（雙投會）創會總會長，『亞太經貿投資總會(亞投會AETCC)、亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)』，日前邀請甫於『IRF SUMMIT 2023國際宗教自由峰會』與立法院游錫堃院長同為受邀出席的德國歐斯納布魯克大學(Osnabrück University)駐台教授兼法稅改革聯盟發起人連福隆教授，從美國華盛頓特區國際會議返台後，至亞投雙會-桃園會所接受專訪，暢談與會進展及心得。

『IRF SUMMIT 2023國際宗教自由峰會』是美國人權組織之一，長期關注國際宗教自由議題、為人類的自由與人權奮鬥不懈，舉辦『總統早餐會』已經70年，立法院游錫堃院長受邀演講，以『為自由而生，為人類自由而拚』為題，向全世界分享台灣的民主故事，是台灣第四位至IRF SUMMIT，也是中華民國院長級人士第一次被邀請、層級屬之最高。連福隆教授以學者身分受IRF SUMMIT副主席之邀出席，以英文演講台灣法稅改革、納稅人權相關議題、從『法稅受難者』的角度提出報告。

經亞投雙會（雙投會）黃韻庭創會總會長進一步追問，連福隆教授答覆，全世界有超過50個國家曾列席IRF SUMMIT高峰會，相當關心人權議題的聯合國也派代表與會對話，至於人權議題與宗教議題，為何常有連結？因為甚多宗教都有理想主義色彩，包含美國，IRF SUMMIT則是提供一個讓陳情案件有對話的機會。連福隆教授同時請教游錫堃院長，進一步說明政府對人民訴願權和行政救濟權的回應處理態度，因兩公約『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』和聯合國憲章、歐盟人權憲章有示明，訴願是不能帶任何條件的；在美國訴願要繳交50美元工作費，而在台灣訴願則要高額繳交稅單的三分之一金額(2020年之前則是要繳稅單二分之一金額)。諸多案例是用國家公權力剝奪人民財產，尤以查封房子剝奪居住權為先，違反德國等先進國家『房子是不可侵犯』、應留至少二分之一權利給當事人的人權主張；台灣是進入兩公約涵蓋的法治國家，人民訴願權卻尚未恢復，游錫堃院長允諾會請立法院國際事務局盡快主動聯絡，啟動後續相關法規完備的程序。

有鑑於亞投雙會（雙投會）是有許多銀行團會員及國際企業們參與，銀行團行政執行時也常會採取凍結帳戶的手段，也要有保護人民的意識。亞投雙會（雙投會）黃韻庭創會總會長指出，亞投雙會（雙投會）是受到國際肯定、有舉足輕重的份量，『國際稅法』對台灣企業家更是重要，須時時關注、並深入研究，與台灣有較多的連結的歐盟發展趨勢不容輕忽。亞投雙會（雙投會）於2022年在圓山飯店正式啟動，規劃未來與德國國會及歐洲議會合作…等，計劃書亦已寄到德國科技部、國會科技小組、歐盟科技署、德國智庫、歐盟智庫進行擬定，將成立科技法律平台，雙向諮詢及溝通；以協助台灣優勢，加強能源產業與高科技產業在大趨勢中快速轉型。相信亞投雙會（雙投會）未來對於科技提升、能源轉型加速、高科技合作，在2023年將起非常大的作用。