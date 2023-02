職人級口感與創新科技助攻 Nespresso站穩台灣頂級咖啡市場

台灣咖啡產業消費力驚人 年喝近30億杯 、產值800億!

嗜咖啡如命?根據國際咖啡組織(ICO)調查,台灣咖啡年產值約800億元,年喝28.5億杯 [1]。根據政府進口統計資料指出,近10年國內咖啡豆及相關製品進口量穩健成長; 推估2022全年進口量體將回升至2020年高點的5.0萬至5.3萬公噸水平 [2]。 不只需求量大,民眾對咖啡的品質與專業追求也越來越高。Nespresso台灣事業部總監盧翰霖指出:「根據2022年台灣咖啡品牌市場調查報告[3],台灣消費者選擇咖啡的主要原因除了風味,其次即是咖啡的品質與專業度。」順應咖啡品飲專業化的趨勢,Nespresso也將憑藉品牌一貫堅持的「義式咖啡工藝」與「科技創新」兩大關鍵,力圖從眾多咖啡品牌中脫穎而出,讓消費者獲得更講究的頂級咖啡口感體驗。

Nespresso台灣事業部總監盧翰霖指出,除了持續創新咖啡風味,也持續以AAA永續品質計畫、產地復興計畫、完美鋁程回收計畫等實際行動來回應全球市場的永續趨勢。圖/郭靜芝

以義式致敬經典系列精湛烘焙工藝征服台灣消費者挑剔的味蕾

相較於美式、拿鐵與各種花式咖啡,義式濃縮 (Espresso)對於咖啡豆品質與專業口感細節的要求更細緻。要如何用最純粹的咖啡原味征服民眾挑剔的味蕾、滿足台灣消費市場日趨嚴苛的專業品質要求? Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉(Ximena)表示:「Nespresso從咖啡豆種植、選豆、混豆、烘焙、研磨到萃取,經過70多道嚴格把關程序,致力讓消費者獲得最頂級的品飲體驗。」隨著專業咖啡品鑑文化興起,以義式咖啡起家、始終將「義式濃縮咖啡」視為品牌核心的Nespresso,除了自2003年開始以AAA永續品質計畫持續扶植全球咖啡農產出優質、永續的咖啡豆,更發展出一系列「義式致敬經典」咖啡膠囊,致敬義大利咖啡文化對混豆及烘豆工藝的堅持。

WCE 世界盃烘豆大賽台灣冠軍 黃介吳烘豆師分享:「一杯高品質義式濃縮咖啡靠的不只是萃取技巧,從咖啡豆品種、處理、混豆到烘焙技藝,都會左右最終的口感。」他進一步解釋,與台灣近年盛行的單品咖啡不同,義式咖啡更講究「配豆哲學」,也就是透過阿拉比卡豆與羅布斯塔豆的混和配方,與不同深淺的烘焙工藝,呈現義式濃縮咖啡獨有的溫潤口感。而Nespresso的「義式致敬經典系列」更是充分體現咖啡工藝上的專業。「義式致敬經典系列」產品汲取義大利各城市獨有的咖啡烘焙工藝,透過不同的豆種搭配與烘豆技巧,充分展現不同城市的人文風情與獨特咖啡風味。

冠軍烘豆師黃介吳(右一)表示,高品質義式濃縮咖啡靠的不只是萃取技巧,從咖啡豆品種、處理、混豆到烘焙技藝,都會左右最終的口感。圖/郭靜芝

Nespresso 「義式經典米蘭限量款」咖啡 以黑可可香與烘烤穀物香調 點燃完美感官饗宴

2023年度甫推出的「義式經典米蘭限量款」,除了完美平衡的風味,更藉由整體包裝視覺設計,帶領台灣民眾用視覺到舌尖,沉浸式體驗米蘭氛圍。曾旅居義大利的時尚自媒體人李瑜Yutopia分享:「米蘭限量款不僅口味上特有的黑可可與麵包香,讓我想起早餐那杯搭配brioche con crema(奶油餡牛角麵包)的卡布奇諾。外觀設計上,黑色、金色與綠色色塊組成的立體幾何圖騰,也令人聯想到米蘭大教堂內的光景,充分展現了義大利人的直率和不羈的設計風格。」

想體驗最道地的義式濃縮咖啡品飲儀式感?品鑑義大利濃縮咖啡有三個關鍵步驟。首先是觀察咖啡油沫顏色深淺與豐厚程度;接著嗅聞杯中香氣,攪拌後再次細細品味並深吸達鼻腔;最後吸啜咖啡液,感受咖啡流經舌頭與喉嚨深處。除了用濃縮咖啡的方式純飲,「行走的義大利美食字典」的Solo Pasta主廚王嘉平也公開道地的義大利城市咖啡品飲文化。他指出,如果想感受更道地的義大利城市咖啡風情,可在「義式經典拿坡里」口味咖啡中加入咖啡糖霜(Crema Zucchero);或在「義式經典羅馬」風味咖啡中加入八角酒(Sam buca),體驗當地人特有的品飲文化。

Nespresso首創「定量咖啡」概念,以每款咖啡最適合的水量、水溫與19bar高壓萃取,維持每杯咖啡的口感與高品質。圖/Nespresso提供

搶攻市場趨勢大餅 Nespresso革命性機種滿足新世代萃取選擇

Nespresso台灣事業部總監盧翰霖指出,作為咖啡膠囊創始品牌,創新科技始終是Nespresso回應消費者咖啡飲用需求的重要利器。

翻轉一:首創定量咖啡概念‧ 用精準科技復刻義式濃縮咖啡完美滋味

黃介吳烘豆師提到,「對家用義式濃縮咖啡來說最困難的,是維持穩定一致的口感」。在專為義式濃縮咖啡開發的Original系列中, Nespresso除了精選高品質咖啡豆、經專業烘焙、研磨與杯測評鑑,更將現磨咖啡粉封存進以80%再生鋁製作、可無限次回收的鋁製咖啡膠囊中,保留頂級咖啡的新鮮度與香氣。同時藉由首創「定量咖啡」概念,以適合每款咖啡最適合的水量、水溫與19bar高壓萃取,創造出比擬專業咖啡師現萃的義式濃縮咖啡風味,並維持每杯咖啡一致的口感品質。

翻轉二:獨家條碼識別以及高速離心力萃取技術 ‧ 為美式咖啡創造豐厚油沫

為滿足新世代咖啡愛好者對咖啡頂級風味與大杯美式咖啡的追求,去年(2022)甫在台推出的Vertuo系列,每款咖啡膠囊上都有特定的水溫、轉速、預浸時間、杯量等萃取參數,並透過Nespresso獨家條碼辨識技術與一鍵式萃取系統,自動偵測最合適品飲方式。Vertuo系列獨家的Centrifusion高速離心力萃取技術,則是以每分鐘4000轉的速度高速旋轉,在萃取出極致的咖啡精華的同時,產生相較一般美式咖啡更加豐厚的油沫,將完美的咖啡香氣封存舌尖,更能感受到每一杯咖啡的細緻風味。

獨家條碼識別以及高速離心力萃取技術 ‧ 為美式咖啡創造豐厚油沫。圖/郭靜芝

翻轉三:The Positive Cup計畫打造永續咖啡行動

基於市場對頂級咖啡品飲的需求,Nespresso除了將持續創新咖啡口味、突破家用咖啡機的科技想像,也持續以AAA永續品質計畫、產地復興計畫、完美鋁程回收計畫等實際行動回應全球市場的永續趨勢。2022年,Nespresso已達成每杯咖啡的碳中和目標,並取得 B型企業認證。盧翰霖總監強調,「秉持品牌永續宗旨,Nespresso將透過The Positive Cup計畫打造永續咖啡,傳遞咖啡可以為世界帶來正向的影響力 (A FORCE FOR GOOD™)。」

