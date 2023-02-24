228連假北投麗禧擁春氛美景推一日遊行程

季節交替之際，現正進入乍暖還寒時期，國人盼望已久的228連日假期，北投麗禧溫泉酒店規劃秋冬一日遊專案，將進入優惠倒數，在充滿春氛新生氣息的浪漫北投，享用大磺嘴第一口白磺泉獲得身心的禮讚，以及沉浸山景環翠品味星級主廚精緻料理，每人最低只要1825元起，換季不忘以溫泉、美食轉換心情，現在起規劃台北市郊悠閒散策之旅，就從北投麗禧開始。 麗禧溫泉酒店位於清幽的北投山區，當前山櫻綻放、美不勝收，是228連續假期走春的好地方。秋冬一日遊將優質溫泉服務與星級美食結合，極力討好旅人的身心，此時不來更待何時。詳情請洽:2898-8888。

水岸茶屋下午茶以特殊桂花樹呈現，無論風味與造型都相當令人驚艷。圖／北投麗禧提供

雙人獨立湯屋搭配桂花樹下午茶 每人最低1825元起

春遊美麗的北投，少不了溫泉與美食的療癒之旅。以東方禪風典雅打造整體環境，近期在重新裝潢整修後，麗禧酒店獨立湯屋質感、服務再升級，持續深獲好評。在頗受賓客青睞的一日遊行程裡，將獨立湯屋搭配了水岸茶屋下午茶，雙人悠遊價3650元起。麗禧貼心提供半露天、室內有對外窗以及純室內等三種2500元房型，供賓客依據個人喜好進行選擇外，湯屋休息區域以樸實的木質層架與特殊的土耳其藍家具進行陳設，內含廁間、沖洗室，理容區提供儷漾SPA專屬高級備品，在90分鐘白磺泉的浸潤間，沐浴在幽靜時光裡，徹底釋放身心壓力。午后襯著丹鳳山綠與水舞台，遠眺知名觀音山，享受水岸茶屋桂花樹特色下午茶(每客價值800元+10%)，堪稱最佳能量補給。精選9道主廚特製點心，匠心獨運，鹹、甜口味交錯，其中不乏向國際甜點大師致敬之作，豐富多元的味蕾體驗，無一不催化內心的雀躍感，讓北投之行留下最完美的註腳。

專為一日遊行程所研擬的歐陸餐廳午間套餐，是不對外販售的獨享體驗。圖／北投麗禧提供

露天風呂結合五星主廚私房午間套餐 專案獨享2690元起

不論是一個人的旅行，或是一群人的聚會，北投麗禧露天風呂結合午間套餐行程，絕對是連假舒心的好選擇。專案價每人2690元起，即可使用挑高九米採中庭花園設計的露天風呂，內部包含溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、石板浴等設施，休閒區裡以餅乾點心、有機蘋果、飲料等調息泡湯的節奏，單次進出可達四小時，讓賓客在其中盡情地感受溫泉的美好，洗滌平日累積的俗務與塵埃，尋回內心的平靜。泡湯後莫名的飢餓感，相信許多人都感同身受，北投麗禧雍翠庭與歐陸餐廳主廚，特別研擬超值午間套餐(每套定價1280元+10%)，當中不乏日曬蘿蔔錢燉雞、麥片金沙海皇蝦，以及慢燉澳洲和牛牛臉頰等星級主廚功夫菜，專案之外不做單獨販售，為熱愛湯旅的同好，獻上麗禧酒店的款待熱情，讓冷氣團威力不再是阻擋北投小旅行的阻力。

高CP值單點菜色 泡湯之後的歇心伴侶

由於秋冬一日遊優惠僅限周一至周五提供(2/27、2/28適用)，若在周末期間親臨北投麗禧溫泉酒店，少不了體驗得天獨厚來自大磺嘴第一口白磺泉的行程後，另誠摯推薦幾道輕旅午晚餐必點菜色。雍翠庭「酒香麻油雞煨飯」，將台灣道地麻油雞入菜，上桌即鹹香撲鼻，三人份僅需880元+10%；「星蔥牛肋排」採用美國帶骨牛小排過油定型，以數種中藥材、蠔油與主廚秘製醬汁滷製，慢火燉煮入味，佐以宜蘭三星蔥製成的青蔥醬鮮美不膩；因應北投泡湯文化而設計的「麗禧桑拿牛湯」，嚴選美國Prime等級無骨牛小排鋪於特製石鍋，淋上以牛筋膜、白蘿蔔、蔬菜等熬煮24小時製成醇厚牛肉高湯，配合特殊的桌邊服務，成為另類視覺饗宴。西式單點美食，當以水岸茶屋「胡蘿蔔海膽燉飯佐香煎北海道干貝」為最，道地的烹調手法，將各式香料與胡蘿蔔汁、海膽醬巧妙融合，搭配北海道鮮味干貝，多重的口感與滋味令人難以忘懷；「煙燻鮭魚凱薩沙拉」跳脫市面料理沙拉手法，以帕馬森起司與馬斯卡彭起司的激盪出的綺麗風味，而成為水岸茶屋熱門的餐食焦點。