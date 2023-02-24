卡拉威全新球具PARADYM魔範派對登場 球后曾雅妮⼒挺站台炒熱派對氣氛

卡拉威為慶祝PARADYM魔範系列系列登場，日前特邀邀來卡拉威台灣簽約球員曾雅妮出席酒會派對現場！2022年是卡拉威⾥程碑式的⼀年，品牌誕⾠40週年，與TopGolf合併創辦了全球第⼀⾼爾夫集團-市值超過40億美元的TopGolf Callaway Brand，在卡拉威台灣業績更是取得了突破性的增⻑，因此卡拉威突破以往的球場發佈會，將發佈會現場以酒會派對模式，並邀請多位嘉賓、媒體朋友、KOL共同⾒證PARADYM魔範系列率領整個⾼爾夫⾏業進⼊了⼀個距離與容錯都可兼得的新紀元。

全新PARADYM魔範系列酒會派對現場提供來賓試打體驗。 圖／業者提供

全新登場的PARADYM魔範系列，在2023年開年的短短七週時間裡TEAM CALLAWAY在PARADYM魔範系列的加持下，已經達成了包括美巡5勝、DP世界巡迴賽2勝在內的全球8冠戰績，展現了PARADYM魔範系列的強勁賽場實⼒。全新的PARADYM魔範系列擁有全新的⾰命性結構設計360度碳纖維環形桿體，減重44%，擁有更⾼MOI；同時，A.I.⼈⼯智能設計的越獄聚能⽀架系統重量減輕33%，更輕更堅固；⽽升級的⾼強度鈦合⾦杯型鍛造桿⾯，在追求最⾼球速之外，帶來更穩定的遠距離表現、更緊湊的落點範圍、更柔軟的擊球⼿感。卡拉威台灣簽約球員曾雅妮即分享表示：『我⼀直都使⽤卡拉威的球桿，卡拉威每⼀年在新產品都會讓我很期待，這次的PARADYM魔範是卡拉威最新的科技突破，因此我對PARADYM⼗分有信⼼！』