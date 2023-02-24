虛擬貨幣良莠不齊糾紛不法頻傳 小鯨日記趙浩程律師教防範方法

近年虛擬貨幣市場興盛，吸引眾多投資人眼光，但市場良莠不齊，帶來不少糾紛與不法事件，政府主管部門為免民眾受周亦投放不少廣告宣傳投資理財前務必先行多方求證，選擇合法的投資管道及工具，以免損失慘重。

以下是網路知名的小鯨日記主持人趙浩程律師，分享他10年來處理網路詐騙案例的實務經驗與防範方法，並提供正確的(加密)虛擬貨幣資訊，摘要如下。

趙浩程律師。圖/小鯨日記

問:虛擬貨幣是什麼？

答:虛擬貨幣是一種數字貨幣，它不是由政府或金融機構發行，而是由社區開發者和使用者共同維護的。它通常使用加密技術和區塊鏈技術來保護資金的安全性。虛擬貨幣可以用於網上購物，以及轉賬和支付服務，也可用於投資和交易，就像任何其他貨幣一樣，虛擬貨幣的主要優點是它可以不受國家或政府的管控，並且可以保護投資者的資金不受貨幣貶值的影響。

問如何學習虛擬貨幣？

答:首先要學習有關虛擬貨幣的基礎知識，包括它的技術原理、市場情況、交易模式等等。其次，閱讀有關虛擬貨幣的文章和博客，以加深對虛擬貨幣的了解。加入虛擬貨幣社群，與其跟對虛擬貨幣有興趣的人交流經驗和心得。試玩虛擬貨幣的模擬賬戶，模擬真實的交易情況，熟悉虛擬貨幣的交易流程。

問:不會玩股票可以學習虛擬貨幣嗎？

答:可以學習虛擬貨幣，就像學習股票一樣。虛擬貨幣的交易模式與股票交易的模式類似，但有一些不同之處，虛擬貨幣有操作獲利及不操作有反佣獲利，因此學習虛擬貨幣的過程也會不同。

問:虛擬貨幣跟股票差異？

答:虛擬貨幣與股票有許多相似之處，均為投資者投資的金融工具，投資者可以透過投資獲得收益。虛擬貨幣是一種新興的金融商品，而股票是一種發行的金融商品，虛擬貨幣是全球性由數位科技開發出來的新興商品，而股票是投資者投資的傳統商品。虛擬貨幣交易時間更長，而股票交易時間較短，虛擬貨幣交易可以在24小時內進行，而股票交易只能在交易日內進行。

問:如何在虛擬貨幣賺到錢？

答:要想賺取虛擬貨幣，你必須先了解虛擬貨幣的基本知識，包括比特幣、以太坊等。

其次，選擇可靠的虛擬貨幣交易所，並且熟悉交易所的操作方式，以便對虛擬貨幣進行交易。需要觀察虛擬貨幣市場，並把握趨勢，以便決定何時買入、何時賣出，以獲得最大的利潤。注意虛擬貨幣市場的新聞，以便獲得最新的市場資訊，以判斷虛擬貨幣投資的未來趨勢。推廣虛擬貨幣平台，每日獲得業績反佣賺取被動式收入。

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‌‌‌‌‌如何預防遇到網路詐騙？

網路詐騙常常使用偽造的網址來欺騙用戶，因此建議您檢查網址以確保它是真正的網站。當您在網站上輸入個人資訊時，請確保網站上有安全憑證，例如SSL，可以保護您的資料不受濫用。網路詐騙者經常通過垃圾郵件向您發送偽造的消息，請謹慎地檢查您收到的任何郵件，並提高警惕。不要在公共電腦上輸入個人資訊，因為其他人可能會從電腦中獲取您的資料。不要對任何人提供您的個人資料，尤其是銀行帳戶、信用卡號碼和登入密碼。

問:如何辨識平台詐騙？

答:檢查該平台是否有正式的登記記錄，是否有相關的合法文件，以及是否有聯繫方式，等等。詐騙平台往往會提供過低的價格，因此消費者應該對比不同的價格，以確保所支付的價格是合理的。詐騙平台往往會提供不標準的支付方式，因此消費者應該確保所支付的款項是安全的。詐騙平台往往會提供劣質的產品，因此消費者應該仔細檢查產品的質量，以確保所購買的產品是合格的。詐騙平台往往會提供糟糕的客服服務，因此消費者應該仔細檢查客服服務是否可靠。‌