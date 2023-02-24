新世代LUXGEN祭萬元加碼邀您試車 試乘後買他牌亦享千元感謝金

全新世代的LUXGEN您還沒有試乘嗎？千萬，試試看！絕對不容錯過擁有新世代顏質、大馬力、高科技與超大空間，誠意十足的URX NEO讓您一部車就可以滿足生活大小事，隨時都能當個最懂生活的大生活家。現在，LUXGEN盛大邀請消費者試乘風情萬種的URX NEO或U6 GT，特從即日起推出「千萬，試試看！」試乘活動，歡迎消費者至全國生活館預約試乘，試乘滿意當月入主享最高70萬分期零利率，再加碼10,000元旅遊金。若試乘完最後決定購買他牌全新車款，LUXGEN將回饋1,000元禮券表達感謝之意。

URX NEO標配ACC全速域主動車距巡航功能(含Stop & Go)之ADAS先進駕駛輔助系統等，讓駕駛更加輕鬆減少行駛壓力！ 圖/業者提供

全新上市的URX NEO貫徹了n⁷電動車次世代純粹亮點的設計語彙，以大氣簡約的銘牌點綴及無邊際點陣式水箱護罩的美學設計，再搭配時尚亮眼的璀璨金、星曜灰車色，點亮您的用車生活，讓駕乘盡顯不凡；為讓乘客享受嶄新的車居體驗，全新LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，導入兩大主流車載系統手機媒介服務，讓多款智慧型手機連動功能便利又快速；在安全配備上，全面升級ADAS先進駕駛輔助系統，標配ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統與AEB自動煞車輔助功能等，讓駕駛更加輕鬆減少行駛壓力，再搭配ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不必再低頭，有效降低意外事故發生。最重要的是URX NEO多元用途的獨特定位，以及最高7人座的車格，特別是URX NEO 7人樂活版，不僅是市場上唯一百萬內七人座SUV，擁有便利伸縮式斜坡板，整合多樣的用車方式，豐富全齡用車生活，創造出各種生活場景，不論野餐郊遊、福祉需求的便利伸縮式斜坡板，更可做為購物與擺攤創意市集的好幫手，後艙寬敞的置物空間，不論是家庭出遊或是載物空間需求，皆提供消費者最舒適、超彈性的實用價值，滿足靈活運用車室空間的想像！

LUXGEN感謝所有消費者的熱情支持與肯定，3月特別推出「千萬，試試看！」試駕活動享千元、萬元回饋外，再祭出購車超值優惠方案：2月25日(六)至3月31(五)止，入主URX NEO即享70萬分期零利率、買U6 GT則享50萬分期零利率；選擇URX NEO大生活家版免費再升級Two-Tone歐風雙彩車色（價值15,000元）好禮，讓您輕鬆擁有獨一無二的用車新體驗。