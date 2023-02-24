怡和餐飲集團大滿貫集團與旗下台灣必勝客榮獲三大獎項

怡和餐飲集團為亞洲領先的餐飲集團之一，與旗下台灣必勝客於「2023百勝特許經營商國際會議」榮獲三大獎項。由百勝集團舉辦，兩年一度的國際會議邀請超過100個市場的特許經營商參與，頒獎晚宴為活動的焦點。

怡和餐飲集團旗下的台灣必勝客獲得「最令人垂涎的美食獎 (Most Craveable Food Award)」。

怡和餐飲集團執行長李龍基在頒獎典禮上表示，怡和餐飲集團很榮幸在2023百勝特許經營商國際會議上獲頒三項殊榮。尤其能夠在一眾令人敬佩的營運商中，擠身最後提名名單，並榮獲產業指標性的獎項與認可，對於我們熱忱的團隊來說是極大的肯定，更驗證團隊致力為顧客提供美食及最佳體驗的非凡成就。

怡和餐飲集團獲頒「現代R.E.D業務組合獎 (Modern R.E.D. Portfolio Award)」。

怡和餐飲集團旗下的台灣必勝客更贏得當晚最高殊榮「年度最佳特許經營商獎(Franchisee of the Year Award)」。此獎項表彰在各方面均表現卓越的特許經營合作夥伴，包括提供最簡易、最快速、最美味的顧客體驗，且在各地區店總經理中名列前茅，並在業務發展擁有最高展店數。

怡和餐飲集團與旗下台灣必勝客於2023百勝特許經營商國際會議榮獲三大獎項。

美味度是食品關鍵要素之一，怡和餐飲集團旗下的台灣必勝客在披薩口感的整體滿意度，以及綜合評品獲得最高分，因此獲得「最令人垂涎的美食獎 (Most Craveable Food Award)」，此獎項對於餐飲業界來說，無疑是令人振奮的肯定。

怡和餐飲集團團隊在2023百勝特許經營商國際會議一起慶祝獲得獎項提名與肯定。

台灣必勝客總經理梁家俊表示，台灣必勝客能在業界極具代表性的頒獎典禮中獲得這些頂級獎項，是我們的榮幸。這些殊榮都歸功於我們傑出的團隊，憑著他們的努力付出，台灣必勝客才能獲得顧客的喜愛與信任，使品牌成為日常餐飲的首選。

怡和餐飲集團獲頒「現代R.E.D業務組合獎 (Modern R.E.D. Portfolio Award)」，表揚集團對速食餐廳大膽且全面的投資，透過門市改造、打造優質且在地化口味的Pizza Your Way，並整合數位與團隊經驗，讓特許經營的必勝客成為現代經營模式的最佳代表。

在百勝特許經營商國際會議上，怡和餐飲集團在全球頂尖的營運商中脫穎而出，台灣必勝客還入圍「最無與倫比團隊獎 (Most Unrivalled Team Award)」最後提名名單，而台灣肯德基也入圍「數位顛覆者獎 (Digital Disruptor Award)」最後提名名單，肯定團隊過去一年優秀的表現。