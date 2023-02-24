FACE 2 FACE III 限量錶 隆重上市

憑藉著精湛的製錶工藝和冒險探索精神，漢米爾頓持續在專業創新的製錶面向自我突破，亦從未間斷與好萊塢電影圈的密切合作。

2023年開春，以「可翻轉錶殼」開啟品牌精湛技藝篇章的漢米爾頓，推出了全新「爵士大師系列新作Face 2 Face III」限量版，即將在台隆重上市 ; 同時間品牌《星際效應》小墨菲錶因應去年底全球首批銷售一空，此次第二批即將到貨，請錶迷們耐心等候。

另有全新Performer系列也將重磅登場，與「Face 2 Face III」限量錶款於3/1～3/12在遠東百貨信義A13獨家首賣，想要搶得心儀限量編號的錶迷玩家可以隨時上粉絲專頁密切專注。

品牌於2月24日在遠百信義A13貴賓室，由主持、製作雙棲型男梁赫群擔任新品發表會主持人，與專業腕錶鑑賞師「錶哥學良」與權威影評人「膝關節」與共同分享漢米爾頓2023年全新系列腕錶。甫與家人到泰國曼谷出遊、在塞福瑞野生動物園裡與猩猩們相見歡甚至被留下「挽仙桃」鐵證如山照片的小梁哥說，「我就問～自信是一種魅力，它讓自己和周圍的人感到自在，就連猩猩也對我愛不釋手，為我留下永恒的吻。」一席話博得滿場大笑。

戴上漢米爾頓展現巨星架勢的「台灣孔劉」小梁哥話峰一轉，只要戴上手錶，就意味著「今天有重要事情要辦」，他會不自覺地一直看錶，希望不要錯過待辦重要事項的預定時間。腕錶對他而言不只是提醒他守時的計時器，也是日常穿搭的重要配件。小梁哥說，「漢米爾頓以軍錶起家，兩大家族、六個系列的多元錶款對於工作上有造型百變需求的我來說，在穿著打扮上很好發揮。」小梁哥對於新錶極有興趣，當天也臨櫃選購自己有興趣的錶款。

長期關注全球鐘錶界的專業腕錶鑑賞師「錶哥學良」指出，爵士大師系列（Jazzmaster）Face 2 Face腕錶自2013年面世之後，便一直被視為漢米爾頓全新製錶領域的先驅，雙面錶盤的概念為一件鐘錶作品賦予兩種個性，是品牌複雜功能腕錶系列之一。

「腕錶愛好者除了對品牌有各自的偏好之外，腕錶的材質、尺寸、顏色、主題、話題、價位、配搭性，不同人對不同主題各有喜愛。對我自己來說，大家都知道我喜歡手錶跟模型，對動畫漫畫電影是有一定關注的，剛剛那一支墨菲我自己也很喜歡，是我自己會收藏的腕錶。」錶哥學良分析，他對於每一年各品牌所推出的新腕錶，也會用敏銳的角度去瞭解、觀察，「記得我剛出道沒多久，Face to Face這一款腕錶推出了第一代，當時覺得很震撼，不論當時或現在，使用兩顆機械機芯來做在同一支腕錶，沒有自己的機芯研發技術，是做不到這樣的程度的，那時候第一代要價就接近二十萬，現在更是水漲船高。當我看到第三代的問世，真的非常興奮，因為這一次的化繁為簡，再次把H41這一顆機芯發揮得淋漓盡致。」

2013年，爵士大師系列 Face 2 Face第一代以雙機芯並置呈現的精湛工藝，打破了鐘錶設計風格融合的迷思，兩種截然不同的設計元素透過把玩翻轉，兩面機芯立刻變身。2016年再推出第二代，仍舊採用品牌獨家專利的翻轉結構，特色是在單獨一顆機芯上，正面顯示星期、時間、12小時及30分鐘計時盤，背面有脈搏計、測速計及測距計的三合一錶面，還能欣賞到機芯夾板上的打磨。

如今漢米爾頓迎來第三代「爵士大師系列 Face 2 FaceIII」，結合反傳統和經典的設計，搭配青銅色澤的棕色皮革錶帶，兩面的藍色縫線更突顯出鮮明對比與運動風格。44毫米的圓形旋轉錶殼，設計兩個錶盤，一個是設有運動計時功能的時間顯示錶盤，另一個則具備測量刻度及一目了然的機芯。創新的主錶盤建於多層結構之內，具有與其內部裝置相配的複雜功能。外圈能顯示時間，三個計時盤則能紀錄經過的時、分及秒。這些重疊小錶盤置於外露的日期擺輪上方，形成一立體結構。為加強雙重設計概念，炭灰色錶盤元素搭配了計時盤及全錶盤秒針的藍色細節。這款具有雙重個性的腕錶是真正話題之作，專為外向的錶迷而設計。

鏤空錶盤設計彰顯出漢米爾頓的製錶知識，透過錶盤可見具有60小時動力儲存的H-41自動上鍊計時機芯。全球限量發行999枚，售價NT$100,000元。台灣首波將於 3/1～3/12在遠東百貨信義 A13 獨家販售。

權威影評人「膝關節」指出，很多人可能不知道，電影這種新媒介起始於1890年代，這跟源自於美國的漢米爾頓的創立時間幾乎同年代，也讓漢米爾頓與電影的緣分精彩交疊。漢米爾頓曾在多達500多部的電影現身，也代表美國流行文化的各種面向。「說實話，500多部自己也沒有全部看完，但是很多在台灣都耳熟能詳，像是貓王在音樂喜劇《藍色夏威夷》中配戴的Ventura腕錶 ，以及票房熱門的《ID4星際重生》和《絕地救援》，以及在電影《MIB星際戰警2》、《007：生死關頭》和《駭客任務》中出現的PSR腕錶，該手錶一推出受到名人愛戴，非常值得收藏。」

膝關節把2014年的《星際效應》定位為一部「親情穿越時空，漢米爾頓見證奇蹟」的電影。他說，電影裡一共出現兩款漢米爾頓手錶，一款由女兒墨菲配戴，是重要的父女信物。代表了父親為了女兒付出沉重代價，不惜一切，想讓女兒能活下來。沒想到最後完成人類救援任務的關鍵，是透過父親在四維空間裡由那只墨菲錶傳達出摩斯密碼，讓女兒成為扭轉一切的決定性人物。秒針之上以亮漆印上「Eureka」是墨菲錶第二個致敬電影的隱藏細節，上面印有摩斯密碼「Eureka」一詞，這個是女主角發現了救回爸爸的解答大喊的名詞（找到了），諸多巧思讓影迷們驚喜不已。

膝關節說明，漢米爾頓為《星際效應》量身訂做的那款對劇情不可或缺的腕錶，原本是沒有量產的，在2019年首度回應廣大錶迷們千呼萬喚要求，被暱稱為「Murph墨菲」的知名腕錶終於在電影上映五年後，推出42毫米大尺寸墨菲錶，大受歡迎 ; 去年冬天正式推出卡其陸戰系列「小墨菲」38毫米款，為大銀幕上的經典錶款增設小巧版本。它可動可靜、男女皆宜的穿搭風格備受錶迷們喜愛，瞬間銷售一空。

小墨菲錶內部搭載 H-10自動上鍊機芯，動力儲存長達80小時，是漢米爾頓家族中強大的的自動機芯，屬於軍錶家族的卡其陸戰系列之陸上英雄。外觀設計走復古風格，既可斯文也可粗獷，戶外冒險暨時尚look都適宜。售價28,400元。

小梁哥強調，很多漢米爾頓的愛好者對於38mm尺寸的小墨菲都認為是品牌不可或缺的一支靈魂腕錶，小墨菲在台灣短時間銷售一空。今年為了不讓錶迷們失望，第二批備貨讓耐心等待的錶迷有福了。「尤其疫情緩解後，腕錶回歸平常配戴的必備配件，歷經大錶面的流行，彰顯每日造型用訴求使38毫米成為男性機械錶最受歡迎的尺寸。」