Volkswagen新年式全車系凍漲 性能跑旅The T-Roc R強勢進駐全台展示中心

台灣福斯汽車積極爭取配額，並且體貼宣示23年式全車系維持價格不變，首批車三月起陸續到港，同時持續提供多元購車方案，包含入主The Golf、The Tiguan Allspace和The Arteon等指定車型，即享第五年至第六年延長保固！其中，入主品牌旗艦The Arteon 330 TSI Elegance Premium及R-Line車型，再享120萬36期低利率貸款方案。而Volkswagen 車主舊換新購車補助方案同步展開，依換購指定車型，最高享40,000元舊換新購車補助金，而為滿足性能車迷的駕馭渴望，即日起至2月28日止，The T-Roc R現身全台Volkswagen展示中心，消費者預約試駕即有機會獲得R專屬精品！

入主品牌旗艦之作The Arteon 330 TSI Elegance Premium及R-Line車型，即享120萬36期低利率貸款方案。 圖／業者提供

台灣福斯汽車致力打造完整產品陣容，The Arteon Fastback和Shooting Brake雙車型，擁有前衛的外觀設計，簡潔俐落的車身線條，搭配獨特無窗框車門設計展現簡約高雅，而全新年式330 TSI R-Line以上車型標配大尺寸電動玻璃天窗，充沛的自然光線透入車室，帶來明亮氛圍；內裝部分，則採用先進數位化座艙，帶來絕佳直覺操控，30色隨選車室氛圍燈，營造不同氣氛，更顯精緻質感，其中，指定車型可適用高額低利率貸款120萬36期低利率貸款方案。

此外連假期間，消費者可於全台Volkswagen 展示中心試乘The T-Roc R，享受最大馬力300ps，0-100公里加速僅需4.9秒的頂尖實力；跨界性能跑旅The T-Roc R採用全新EA888 evo4汽油渦輪增壓引擎，搭載4MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，搭配駕控模式，可輕鬆行駛各種崎嶇路面，賦予不同環境的高性能感官享受，而The T-Roc R搭載懸吊降低20mm的DCC主動式底盤控制系統以及Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統，可精準將數據資料納入考量，大幅提升過彎精準度、穩定性，提供車主極致的操駕感受。