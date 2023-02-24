NISSAN「KICKS潮流版」 限量300台 配備升級不加價

NISSAN KICKS去年10月全新改款上市以來，主打「外型、安全、便利、動力」四大升級訴求，至今年1月底累計銷售已達4,634台，穩坐小型跨界休旅冠軍！為感謝消費者的熱愛與肯定，並滿足車主追求與眾不同的個性化需求，裕隆日產宣布特推限量300台2023年式「KICKS潮流版」，搭配專屬全新車色白頂狂藍，升級潮流動感外觀，包含動感擾流尾翼、酷黑17吋鋁圈及酷黑車頂架；配備精緻潮藍內裝，包含潮藍D-Shape方向盤、潮藍3D紓壓皮椅、潮藍絨毛腳踏墊及精裝壓印頭枕，外觀及內裝極具視覺特色，並標配豐富的智行安全配備，超值汰舊換新價格81.5萬元起，最主要配備升級不加價！

為回饋廣大消費者支持並推廣台灣之美，NISSAN再加碼推出試乘KICKS抽馬祖藍眼淚雙人機票活動，即日起至3月31日止，消費者至NISSAN全台經銷據點試乘KICKS，並與潮流版合照上傳社群媒體(FB/IG)公開分享，即可抽馬祖藍眼淚雙人來回機票。

NISSAN「KICKS潮流版」升級特採精緻潮藍內裝，包含潮藍D-Shape方向盤、潮藍3D紓壓皮椅、潮藍絨毛腳踏墊及精裝壓印頭枕，展現潮流風格魅力。 圖／業者提供

擁有獨特潮流風格外型全新NISSAN「KICKS潮流版」，同時標配豐富的智行安全科技，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、同級唯一PFCW超視距追撞警示系統及IEB防追撞緊急煞車系統等主被動安全系統，更採用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架，並運用ZONE BODY超剛性安全車體，給予消費者安心的駕馭體驗；配備EPKB電子駐剎車系統，搭配全新環抱式中控扶手，大幅提升行駛便利性及舒適性能，動力採用全新1.6G高效能HR16DE引擎，提供同級最強動力表現並成就與油耗的完美平衡表現。

NISSAN「KICKS潮流版」搭載3A (AEB/ATC/ARC)主動全時防護系統、LDW車道偏離警示系統、BSW盲區偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、AHB遠近光燈自動調節系統等配備，完美結合駕駛者、交通工具與生活環境，提供全方位的行車安全守護及便利。

NISSAN為了追求極致的乘車舒適體驗，限時推出「SENTRA/KICKS放大覺」購車優惠專案，即日起至2023年3月31日止，入主ALL NEW SENTRA、KICKS即可免費升級NISSAN精選「全方位聽覺套件組」乙套，包含「JBL聲動揚聲器」與「NSE車艙寧靜工程」，讓消費者能夠在優質的車室空間內享受多層次的音感體驗；再享多重優惠，包含高額分期零利率、舊換新5萬元優先領及68無限里程延長保固，讓消費者能夠輕鬆入主新車，並享受眾人矚目的目光及放大聽覺的駕馭體驗。有關新車及優惠詳情可逕請洽全台NISSAN展示中心或逕上NISSAN官網http://www.nissan.com.tw/。