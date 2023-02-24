首屆2023臺南車展2/24大臺南會展中心盛大開幕 車界嘉賓雲集寫新頁

由臺南市政府經濟發展局主辦 ，首屆「2023臺南車展 (Tainan Autoshow)」於今(24)日大臺南會展中心隆重揭開序幕，展前一周的網路預約參觀人數破萬，一早就吸引大批死忠車迷和參觀民眾湧入。四天展期至27日下午4時閉展，展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題，共集結近百家廠商，展出規模達422格攤位，搶攻連續假期商機，以及把握汽機車零配件產業交流機會，歡迎大家相揪一起參與大臺南汽機車界的年度盛會!

「六點超跑團」隊長鄧皓凱帶領成員在展館前廣場助陣，市價超過2億多元新台幣。 圖/ 大會提供

開幕首日上午號召14台千萬超跑在展館前排列，有保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等品牌相當吸睛，由「六點超跑團」隊長鄧皓凱帶領成員在展館前廣場助陣，市價超過2億多元新台幣，氣勢十足，吸引民眾駐足拍照。開幕式場內有崑山科大韓舞、慈幼工商儀隊以及Show Girl熱舞等多組精彩表演後，由黃偉哲市長偕同經發局林榮川局長、台灣汽機車研發暨策略聯盟榮譽理事長黃文獻、台灣二輪部品同業促進協會何春達理事長以及各界企業先進、民意代表等共同進行剪綵。

市長黃偉哲表示，去年剛完工啟用的「大臺南會展中心」，不僅能舉辦大型展覽及各項國際活動，也能舉辦演唱會，讓台南除了美食與文化，更是一個能讓產業與世界接軌的城市。而台南的汽機車零配件產業，更是孕育出許多台灣之光，包括享譽國內外的宏佳騰機車與南晃集團，都是在地基礎紮實的隱形冠軍及全球指標性大廠，這些優質企業掌握核心技術外，更不斷提升軟硬實力，成功切入世界各地的汽車供應鏈，市府將持續與廠商一起攜手，藉此展覽提升競爭力，協助產業一起走向國際。

經濟發展局局長林榮川指出，2023車展是大臺南會展中心今年開春首場大型展覽，汽機車展出超過20餘個具指標性的知名品牌，包括Benz、BMW、FORD、Hyundai、LUXGEN、MG、SSANGYONG、SUZUKI、VOLVO等新車品牌；二輪車(含電動機車、重機)有三陽、光陽、宏佳騰、哈雷、aprilia、Benelli、BMW、CFMOTO、eMOVING、Gogoro、KTM、MOTO GUZZI、PGO、YAMAHA等品牌。還有汽機車零配件區和汽機車周邊產業區，展出車用部品、人身部品、汽車隔音材料、行車紀錄器及眾多汽機車零配件等多元豐富內容，完整呈現汽機車產業的供應鏈。經發局秉持著扶植會展產業的精神，持續推廣大臺南會展中心兼具展覽、演唱等多元軟硬體設施及服務功能，不僅提供專業人士資訊交流的場域，也提供民眾更豐富的活動體驗。

臺南市長黃偉哲攤位巡禮，與參展商南晃交通器材工業董事長鄭丞焜合影。圖/大會提供

該展由臺南市政府經濟發展局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟、台灣二輪部品同業促進協會協辦，展期設有商務洽談區，促進汽機車零配件產業交流，而在舞台區每天安排大會Show Girl熱舞表演、大學知名社團表演、廠商品牌推廣和有獎徵答等活動。換證入場參觀民眾可參加摸彩抽獎，每份市價都超過千元，有花季度假飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽機車周邊產品等數十項好禮免費抽獎。經發局於車展結束隔天加碼舉辦演唱會，透過舉辦多元類型活動，為臺南會展產業的活絡注入新能量，也再次歡迎全台民眾到台南來旅遊消費、逛車展、聽演唱會。

出席開幕剪綵貴賓有臺南市長黃偉哲、臺南市經濟發展局局長林榮川、協辦單位台灣汽機車研發暨策略聯盟榮譽理事長黃文獻、協辦單位台灣二輪部品同業促進會理事長何春達、招商單位工商時報副總經理謝奇璋等人/圖 大會提供

開幕式出席貴賓雲集，有臺南市長黃偉哲、臺南市經濟發展局局長林榮川、協辦單位台灣汽機車研發暨策略聯盟榮譽理事長黃文獻、協辦單位台灣二輪部品同業促進會理事長何春達、招商單位工商時報副總經理謝奇璋、廠商代表南晃交通器材工業董事長鄭丞焜、廠商代表宏佳騰動力科技公司董事長特助鍾亞成、臺南市議員郭鴻儀、陳皇宇議員、林冠維議員及歸仁區區長魏文貴等出席剪綵。



列席貴賓還有瑞特汽車董事長康登春、現代汽車陸威達國際汽車董事長林敏益、南智捷汽車總經理馬忠榮、BMW汎德永業汽車台南分公司副總經理張振東、VOLVO匯勝汽車公司銷售經理蔡典融、台南市機車商業同業公會理事長李茂坤、台南市機車修理業職業工會理事長施伯諭、騰達二輪總經理李軍鵬、有輪有限公司董事長徐志軒、老虎摩托企業社總經理林庭偉、聯溢交通器材負責人林榮賓等眾多貴賓，參與南臺灣汽機車界的年度盛會，寫下新頁。



每日參觀時間為早上10點至下午6點，最後一日(27日)下午4點閉展 ，參觀入場方式，專業人士憑名片免費換證入場；一般民眾填問卷，即可免費入場；為加速進場，參觀者可提早上網預約登記。另友善參觀族群，凡15歲(含)以下民眾、65歲以上長者，以及領有身心障礙手冊的民眾，可「憑證件」可直接入場參觀。更多詳情至官網 https://cec.ctee.com.tw/autoshow/或「工商時報展覽」臉書查詢。