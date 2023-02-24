福容花蓮手作DIY 　原民小旅行　228快閃限定

福容大飯店花蓮店2月起推出「原住民手作趣 週六原遊會」，邀請花蓮當地原民手作工作室到飯店教學，不論是原式木雕、皮雕體驗還是月桃編織杯墊，每週六給您不同的原式手作課程，活動期間適逢白色情人節與母親節，還有節慶限定DIY活動，體驗均一價$200/人，來花蓮度假，別忘記安排一場獨特的體驗活動！

若不想人擠人，也可考慮228當日限定價，官網預訂「Happy Day快閃住房專案」(官網訂房限定)，兩人成行入住市景客房，每人最低不到$1,400起！

花蓮景點海天一線想讓人一來再來。圖／福容花蓮店提供

迎接228連續假期，眾人摩拳擦掌規劃四天休假，將時間花在花東地區絕對是最佳選擇！連假前兩天強烈冷氣團來襲，想外出旅遊注意保暖之外，如果擔心跑景點著涼，不妨選擇有紀念價值的室內活動！

福容花蓮店即日起至6月底推出「原住民手作趣 週六原遊會」DIY活動，特邀花蓮當地知名手作工作室到飯店一樓精品區教學，打頭陣的阿迪克工作室即將於2月25日下午兩點登場，從磨砂開始教學，磨出適合的大小，再電燒自己喜歡的文字或圖案，打造屬於您個人風格的餐具，自用送禮兩相宜！

228當天限定!兩人成行每人不到$1,400。圖／福容花蓮店提供

3月也請來黎芯•吉耀工作室，將教導客人製作皮雕，先帶大家認識皮雕創作工具，將原民圖騰敲打至皮革，再進行染色，創作過程中做出屬於您的獨家皮雕；原住民相關文創用品經常使用的月桃葉，福容花蓮店也將教大家如何做出月桃編織杯墊，簡單好入手，出來玩還能帶回屬於自己的生活用品，現做現用，體驗價統一$200，體驗原民風，絕對別錯過！

原民木雕DIY 創造獨特花蓮回憶。圖／福容花蓮店提供

連假期間若是不想人擠人，慢活遊花蓮，不妨選擇「Happy Day快閃住房專案」(官網訂房限定)，兩人成行入住市景客房，含兩客早餐、三溫暖，再享享福卡分級折扣，每人最低不到$1,400起，創造美好回憶不用砸大錢！訂房專線：03-823-9988。福容大飯店花蓮店 03-823-9988花蓮市民生路51號。

DIY皮雕體驗統一價$200。圖／福容花蓮店提供

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