大葉高島屋5樓全新賣場2月24日登場

20家餐飲家電品牌進駐、慶開幕抽Wedgwood

大葉高島屋5樓全新風格生活樓層將於2月24日試營運，佔地逾千坪賣場，結合大型特色餐飲、生活家電與市集特賣，攜手近20家品牌，為天母居民打造全新一日生活消費體驗。除強化餐飲戰力，同時提升周邊服務，於地下2樓停車場處裝設電動車專屬快充與慢充充電站，滿足日漸增長電動車車主需求。大葉高島屋表示，去年(2022年)因改裝成效獲得在地居民支持與認同，加上強勢品牌進駐，1月來客數和業績表現更勝於兩年前疫情爆發前的水準，逼近30%成長；瞄準新櫃帶動新一波人潮與錢潮，預計5樓新樓層將帶來全年10億，2023年全館目標上看55億，年成長26%佳績。

大葉高島屋5樓全新賣場自2月24日落成啟用，七成面積為大型餐廳，其餘面積為家電與特賣會場。圖／大葉高島屋提供

各大餐飲集團看好大葉高島屋深耕天母商圈28年，與在地居民建立密不可分深厚情感，自去年12月初全家國際餐飲首間自創個食品牌「IKIGAI燒肉專門店」進駐後，天天客滿開出亮麗佳績後，饗賓餐旅集團更是一口氣投入4家品牌，1月底由旗下蔬食Buffet品牌「果然匯」打頭陣，2月24日「開飯川食堂」、「饗泰多」接力開幕，眾人期待的精緻日本料理吃到飽「旭集」，也即將於年中開幕。

大葉高島屋5樓全新賣場，延續全館歐式宮廷設計風格，搭配深淺有致且柔和的米色大理石，呈現出一貫的簡約溫存、美觀大方。賣場面積佔地近1,400坪，餐飲約佔75%，其餘25%為家電與DOZO Market特賣場。進駐品牌包含開飯川食堂、饗泰多、上海鄉村、兩班家、新葡苑、勝博殿等特色連鎖餐廳，以及預計年中開幕的旭集；生活家電類則有OSIM、集雅社、培芝家電、TOSHIBA、Panasonic、HITACHI、北之特、來思比、JURA、虎牌、象印，3月上旬開幕的Johnson、tokuyo。

大葉高島屋5樓慶開幕滿千抽Wedgwood。圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋自2021年底啟動三年改裝計畫，其中新進駐品牌約佔3成。2023年第1季同期陸續開幕還有果然匯蔬食Buffet、港苑港點、Mister Donut、忠青商行文青飯館、燕之家燕窩、ESSENTIA巧克力、Chili’s美式餐廳等美食糕點，以及樸香氛PURESENCE、女裝22 OCTOBRE、高爾夫服飾CASTELBAJAC和Ashworth；改裝移位的有3樓YAMAHA音樂教室與YAMAHA鋼琴專櫃，4樓鼎王、貝印、康寧、掌廚、均岱、Fissler等鍋具品牌。預計第2季相繼登場品牌，主要為12樓的興蓬萊、糖朝、東京牛角Buffet、溫野菜、POYA Beauty、DAISO ⼤創、玩具反⽃城、⽣活⼯場。

為迎接全新樓層開幕，適逢3月8日國際婦女節，大葉高島屋自2月24日起以「春光下的華麗冒險」主題，全館打造英式貴族莊園情境氛圍吸引女性顧客，美妝春季新品更是推出一系列優惠，3月2日前1樓化妝品區滿5千元贈百元禮券，3月20日前累積每滿千元抽價值7,000元英國國寶級品牌Wedgwood精緻骨瓷茶具組，不同樓層與波段滿額送限量來店禮，如，3D立體小夜燈、百貨禮券、餐廳抵用券、adidas手提包等，並聯合中國信託、花旗、國泰世華等10家銀行刷卡滿額送百貨禮券，最低6,000元起即可擁有，預期來館女性與家庭客群會更加提升，進而帶動2023年上半度再一波人流與業績的成長。