全新世代BMW X1/純電運動休旅iX1 同步進化上市

BMW X運動休旅家族一直以征服挑戰之姿，打造不設限的冒險生活，而身為BMW X家族中最年輕動感的BMW X1，以靈活操控與多樣化機能性受到許多熱愛戶外運動與享受生活的車迷喜愛，至2021年已在全球銷售超過190萬輛，稱霸小型豪華SAV市場。今年，BMW X1以耀眼姿態嶄新亮相，全新世代BMW X1外觀與座艙設計導入新世代設計語彙，在外觀上不僅承襲X家族設計風格，立體前衛的車頭搭配更為放大的車身比例，大幅強化奔放跑格氣息，座艙內導入全新世代BMW iDrive 8.0使用者介面，包含別具未來感的懸浮式曲面螢幕、智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航功能及BMW手機數位鑰匙2.0等數位科技，超乎車主對日常用車科技應用的想像，懸浮式中央鞍座以及高質感鏤空造型鍍鉻門把讓BMW X1座艙空間質感全面升級。全新世代BMW X1運動休旅首次導入第二代48V高效複合動力科技，滿足車主隨時想展開未知旅程的渴望；全新首款BMW iX1純電運動休旅，更為X家族純電世代揭開序幕，以純粹馭電之姿描繪都市探索的嶄新生活樣貌。BMW總代理汎德此次正式導入BMW X1 sDrive18i、X1 sDrive20i與純電iX1 xDrive30三種車型，正式售價分別為新台幣190萬、212萬及222萬元。為能讓消費者能進一步親身體驗全新世代BMW X1率性魅力與全新首款BMW iX1的純電前衛之姿，BMW總代理汎德於今(23)日假台北市立兒童新樂園舉辦上市發表會，並於2月25日起至2月28日規劃「Live Your Dreams! BMW馭夢之境」活動，現場將以夢想作為主展出多款全新世代BMW X1，並結合兒童新樂園饒富歡樂趣味的場地，打造輕鬆玩樂氛圍。誠摯邀請車迷朋友們一同前往現場領略全新世代BMW X1的率性風采。

全新BMW X1以耀眼姿態嶄新亮相，外觀不僅承襲X家族設計風格，立體前衛的車頭搭配更為放大的車身比例，大幅強化奔放跑格氣息！ 圖／業者提供

承襲X家族的動感血脈，以更為運動與性能氣息十足的輪廓線條加上放大的車身尺碼，打造全新世代BMW X1率性年輕的動感基因。前衛立體的車頭奪取眾人目光，座落於中央的新世代一體式雙腎型水箱護罩造型搭配霧銀直柵，造型更為方正鮮明，全新光型變化智慧LED頭燈，倒L型日行燈條的銳利纖長賦予不容忽視的運動跑格，車側肌理線條搭配新世代平整化車門把手設計讓車身造型更為流暢洗鍊，同時也創造出優異的0.26Cd風阻係數，而厚實的車尾線條結合全新燻黑L型3D立體尾燈造型，透過透明以及深色玻璃交織而成六角形圖案，立體曲面的時尚設計語彙別具一格，運動化擾流尾翼展現不受拘束的率性態度，立即成為目光焦點，而全車以霧銀色飾條細膩點綴，包含前下氣壩、側裙以及後保桿兩側，細緻堆疊出豪華質感，搭配霧銀色後視鏡蓋，在動感與細膩質感之間取得絕佳平衡。

超越大眾對於美、對於豪華舒適、對於新世代科技的期待，BMW竭盡全力用更以人為出發的科技氛圍讓使用體驗貼近需求，全新世代BMW X1搭載多項頂尖前衛科技配備，包含最新的懸浮式曲面螢幕科技(10.25吋虛擬數位儀錶搭配10.7吋中控觸控螢幕)，搭載BMW iDrive 8.0使用者介面，使駕駛能夠更直覺的操作畫面，結合高科技與美感的圖像式設計打造更具個性化氛圍，視覺呈現精緻細膩且讓駕駛能更輕易的辨識行車等相關資訊，重新定義車主與車輛之間的關係。除了更人性化的操作介面，BMW也將語音溝通完美植入，於BMW iDrive 8.0使用者介面導入全新世代的BMW智慧語音助理2.0，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通，BMW也深入思考如何讓溝通過程更顯流暢與真實，為駕駛打造個人化感官體驗。而不可或缺的科技配備包含手機無線充電裝置和BMW手機數位鑰匙2.0，車主只要將iPhone放在身上，車輛即可感應解鎖、上車後也能直接啟動車輛，展演貼近人性的從容率性用車生活。

全新BMW X1座艙內導入全新世代BMW iDrive 8.0使用者介面，包含別具未來感的懸浮式曲面螢幕、智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航功能以及BMW手機數位鑰匙2.0。 圖／業者提供

全新世代BMW X1刻劃出更高質感且舒適的座艙空間，透過精練的手法鋪陳懸浮式中央鞍座，全新的懸浮式排檔座以及撥桿式排檔，讓車室空間更為簡約俐落，充滿前衛氛圍。中央扶手下方的儲物空間加上更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，巧妙的配置了車室內的機能性更增添了開闊的空間感。在空間機能性上也大幅進化，全新世代BMW X1擁有同級最大後行李廂空間，在未傾倒狀況下為540L，透過40:20:40可傾倒後座椅背，容量最高能擴充至1,600L，搭配便利的電動尾門啟閉系統與尾門感應式啟閉功能，讓車主能輕鬆裝卸物品。除了強大的便利機能，全新世代BMW X1更全面配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec透氣皮質雙前座電動調整座椅含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調，細膩堆砌精緻風格，並搭配鏤空造型鍍鉻門把，將豪華質感鮮明刻劃。X1 sDrive20i xLine以及iX1 xDrive30 xLine車型更搭載雙前座跑車座椅以及Fine-wood尤加利木紋飾板，為車主量身打造出在駕車同時也能享受的豪華舒適駕駛座艙。

BMW對於車主的安全重視不容質疑，於2023年度全新BMW X1通過最具代表性的安全評鑑機構Euro NCAP年度測試，並榮獲5星安全評價的殊榮。全新BMW X1在嚴苛的撞擊測試過程中，對乘車者進行有效的全面保護，並搭載強大的主被動安全科技，包含全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，不僅配備有主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、盲點偵測系統、後方車流警示、倒車輔助攝影、自動停車與自動倒車輔助系統等功能，X1 sDrive20i xLine以及iX1 xDrive30 xLine車型標配車況抬頭顯示器、360度環景輔助攝影、車側防撞輔助、前方車流警示、主動車道維持輔助，給予駕馭過程更多安全後盾，超越同級唯一標配的全新AR擴增實境導航，可於中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過即時的圖像標示在接下來車輛即將轉往的實景圖上，不僅科技與未來氣息十足，也為所有駕駛提供最即時的路況，即使到了不熟悉的路段駕駛也能夠從容應對。全新世代BMW X1在安全測試上的各項優良表現，皆被評定為市場上最好的駕駛輔助系統之一，也讓每一趟旅程都能放心享受操駕的美好。

BMW總代理汎德於今天(2/24)假台北市立兒童新樂園舉辦上市發表會，並於2月25日起至2月28日規劃「Live Your Dreams! BMW馭夢之境」活動，現場將以夢想作為主展出多款全新世代BMW X1，誠摯邀請各方車迷朋友們一同前往現場領略全新世代BMW X1與iX1的率性風采！ 圖／業者提供

全新世代BMW X1 sDrive18i與X1 sDrive20i兩種車型皆搭載BMW TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎與Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，BMW X1 sDrive18i擁有最高136匹馬力與230牛頓米的最大動力輸出，0到100 km/h加速為9.2秒；BMW X1 sDrive20i則最高擁有156匹馬力與240牛頓米的最大動力輸出，0到100 km/h加速8.3秒。BMW X1 sDrive20i更首度導入全新第二代48V高效複合動力，同時具備優秀的起步性能、再加速性能、明快的油門反應等三大特性，因將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時作動eBoost提供額外19hp馬力輔助並降低渦輪遲滯，也為新世代BMWX1 sDrive20i創造出170匹的最大綜效馬力輸出表現，而當車輛行駛速度低於15km/h，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗，可隨時隨地盡情享受輕鬆駕馭，展現對未知探索的渴望。

全新首款純電BMW iX1純電運動休旅以展現前所未有的馳電之姿，瞬間奪人眼目，正式開啟X家族純電世代。醒目的專屬BMW i專屬藍色飾條裝飾，鑲嵌於水箱護罩、進氣壩、側裙以及後保桿兩側，完美營造出專屬於電能的熱血風采，除此之外，搭配19吋V輻式輪圈使外觀更為霸氣，標配的全景式天窗營造出開闊的車室氛圍，打破侷限穿梭都市與自然，隨時創造獨特的駕駛時光。

秉持一貫的極致駕馭樂趣，BMW品牌精神「Sheer Driving Pleasure」不曾因動力來源的轉變而有所變化，BMW iX1採用全新第五代eDrive電能科技，搭配總容量達到66.5kWh的鋰電池模組，前後軸雙馬達與BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統配置的iX1 xDrive30在搭配Boost功能之下，更創造出313匹的最大馬力輸出與494牛頓米的最大扭力，0到100km/h加速僅需5.6秒，最高續航里程可達440km，在動力表現與續航里程間取得絕妙平衡。全新BMW iX1最高可支援130kW的充電功率，透過BMW i高速充電站，iX1 xDrive30只要充電10分鐘就能補充最高120km的續航里程，為旅程增添更多靈活性。