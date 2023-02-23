Honda Taiwan三位一體事業茁壯成長 前瞻科技商品多元並進 全面擴大生活喜悅

Honda Taiwan自成立以來以「The Power of Dreams」夢想為原動力，秉持「顧客滿意NO.1」與「被社會期待存在的企業」兩大營運方針，在台跨越產業疆界，建構三位一體事業，並持續茁壯成長。Honda Taiwan以四輪事業立足台灣市場，後陸續成立二輪、動力產品事業，2023年各事業體將以豐富多元的產品策略，規劃引進劃世代的前瞻科技商品，具體實現「拓展生活可能性的喜悅」為主軸，帶給消費者更優異的品牌價值。

2022年在晶片短缺影響下，Honda Taiwan仍以27,251台銷售實績，達到市占率6.3%，累計銷售台數超越50萬的里程碑。Honda秉持「以人為本」的造車理念，以獨步領先的e:HEV電驅雙動能系統，搭載在全新世代FIT，憑藉「次世代電油車」形象，獲得廣大迴響與支持。此外全新大改款的HR-V，上市大受好評。指標性車款CR-V更以卓越的商品品質，連續6年勇奪國產中型SUV NO.1銷售冠軍，在台累積超過26萬車主的銷售實力。Honda Taiwan以劃世代造車思維及前瞻科技，打造堅強產品力，並勇奪2022年度品牌銷售量第3名佳績，深獲消費者肯定。

Honda重機CBR650R。 圖／業者提供

展望2023，為達成2050年「碳中和」及「交通事故零死亡」願景，Honda Taiwan積極導入新商品，設定28,000台銷售目標。其中all-new CIVIC e:HEV，以搭載次世代e:HEV電驅雙動能科技，實現兼具馳騁動力與環保節能訴求。在安全駕駛方面，致力推廣「Safety for Everyone」安全理念，除了全車系搭載Honda SENSING，Honda Taiwan亦透過多元管道宣傳並積極訓練講師，深化安全駕駛意識，建立人車和諧共存共榮的社會。

為讓消費者擁有更愉悅的品牌體驗，Honda Taiwan將導入車載通訊系統，集便利、安全、雲端即時資訊整合為一，提供便捷、安心的數位車載服務。此外為構築全方位的銷售與售後服務網絡，在中古車事業方面，HCUC / Honda Certified Used Car已於雙北及新竹等核心區域設立共4個據點，2023年全台預計將再增加3個據點，持續深耕台灣市場，建立完備的銷售體系以提供顧客高品質服務。

Honda Taiwan秉持著「Be Your Wing」的品牌理念，持續為車主打造充滿「安全 樂趣」的二輪環境為目標，在2022年大型二輪市場受產能受限的影響下，以近6,000台之銷售實績創下市占率21%，成為大型二輪市占最高之品牌，導入如新世代跑旅NT1100、Neo Sports Café CB300R、城市冒險玩家ADV350等人氣車款，獲得市場好評，保有車主目前已超過36,000人，2022年更舉辦了超過60場的車主活動讓購買Honda Motorcycle的顧客獲得最好的使用體驗，並善盡身為交通產業的企業社會責任，與全台各大企業、學校合作推動超過20場安全駕駛課程。

Honda Taiwan四月起進軍水上事業，正式導入船外機銷售，提供國內海上休閒、漁業之優良產品新選擇。 圖／業者提供

展望2023年，預計各大二輪品牌將會大量交車因2022年供應受限而無法交車之顧客，整體大型二輪市場預估為28,000台，同時，Honda Taiwan為了滿足廣大騎士的需求，將持續投入各類不同風格的二輪產品，挑戰全年10,000台的銷售目標，2023 第一季已發布風格強烈並同時具有MT&DCT變速箱的Rebel 1100車系，以及深具科技魅力的全新改款 Forza350，並預計於第二季末陸續導入2023年式人氣車款，藉此豐富各位騎士的二輪生活。今後Honda Taiwan將為車主建構更加完善的售後服務，2023年也將針對Honda Taiwan所銷售之二輪產品，新增中古車之收購、銷售服務，並預計在第三季推出首間據點，致力滿足台灣消費者對於Honda二輪商品與服務的期待。

Honda Taiwan 動力產品事業自2018年成立以來，即將於2023年4月成立5週年，至2022年為止，累計銷售19萬台，持續貫徹「幫助人們做好事情，更推廣幫助的喜悅」的理念。在既有的動力引擎、發電機、抽水機、割草機、草坪機、農耕機等商品於工程、農業方面幫助人們更有效率地完成工作之外，Honda Taiwan將於2023年4月起正式導入船外機的銷售，進軍水上事業來提供海上休閒、漁業之優良產品的選擇。在新的年度，透過強化銷售與售服品質，以及持續拓展據點下，Honda Taiwan銷售目標設定38,000台，並持續提供優質產品與服務，幫助人們順暢有效率的完成工作，提升顧客生活的喜悅。Honda Taiwan三位一體事業，橫跨四輪、二輪及動力產品領域，以豐富多元的產品策略，規劃引進劃世代的前瞻科技商品，全方位「拓展生活可能性的喜悅」為主軸，朝向顧客滿意第一的目標邁進，具體實現「The Power of Dreams」嶄新的品牌價值。