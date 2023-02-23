日本進口電驅雙動能All-New CIVIC e:HEV 歐規頂配性能風雲車5月全台上市

全球戰略車款Honda CIVIC自問世以來全球累積銷售逾2,750萬台，並橫掃國內外多項大獎，今年更勇奪2022～2023日本年度性能車大獎(Performance Car of the Year)。All-new CIVIC憑藉尖端動力科技與歐規跑格設計，以e:HEV「次世代電油車」技術，採用最新研發2.0L直噴引擎、雙電動機組成的油電混合系統搭配鋰電池組，由Honda最先進的日本寄居工廠負責製造、採全球最高規格的歐規導向車型，讓台灣的消費者能深刻體驗「Exhilarating令人興奮的CIVIC e:HEV」馳騁駕馭性能。Honda Taiwan今天(2/23)正式宣布all-new CIVIC e:HEV導入台灣，預計5月上市。

次世代e:HEV電驅雙動能首度結合2.0L直噴引擎，奪得日本年度性能車大獎，實現媲美3.5L V6引擎加速性能與電動化車款瞬間反應。e:HEV電驅雙動能系統，以「次世代電油車」廣為大眾所知，首度全新開發的2.0L直列4汽缸Atkinson循環DOHC i-VTEC缸內直噴引擎，搭載在全新世代CIVIC，以13.9高壓縮比、41%熱效率，搭配雙電動馬達及PCU(Power Control Unit)電力控制單元，實現184ps及32.1kg-m最大動力輸出優勢，其加速感受媲美3.5L V6引擎水準。

IPU(Intelligent Power Unit)智慧型動力控制單元，搭載次世代鋰電池，具備1.05kWh電力容量，成就電動化車款才有的瞬間反應，實現0~100km/h加速7.8秒敏捷暢快的駕馭體驗。另搭配2.0L直噴引擎模擬如燃油車般的線性加速與跳檔律動感，提供電動化車款少見的駕馭樂趣氛圍，在高速巡航時透過純燃油引擎的絕佳效率，擁有輕快穩定與再加速性能，並降低引擎轉速噪音，繳出平均23.7km/L優異燃油效率，降低廢氣排放，達成性能與環保兼具訴求。

All-new CIVIC e:HEV充滿高科技氣息的高質感內裝。 圖／業者提供

All-new CIVIC e:HEV由Honda最先進的日本寄居工廠負責製造，並承襲「Honda DNA」駕駛樂趣基因，更瞄準歐規車的性能基準，以全球最高規格設計的性能轎跑，完美詮釋「Exhilarating令人興奮的CIVIC e:HEV」馳騁駕馭威力。透過優異的車體剛性、紮實底盤與加長軸距、加寬輪距、降低重心全面進化之懸吊優化設定與235/40 R18 Michelin Pilot Sport 4S大尺吋低扁平比操控取向輪胎，確保兼具乘坐舒適、市區駕駛靈活、連續彎路精準操控與高速公路穩定巡航，完美演繹每趟旅程的精采駕馭自信。

All-new CIVIC e:HEV以世界級安全規格為基礎，搭載全新一代主被動安全配備。在主動安全方面，全新一代Honda SENSING智慧安全主動防護系統，以100度超廣角攝影機搭配高速影像處理晶片，能同時監看三個車道、偵測對向來車、夜間行人、自行車及摩托車，更能將前方車道狀態動態顯示彎道、摩托車、大貨車視覺圖像於10.2吋彩色液晶儀表，並整合「CMBS碰撞緩解煞車系統」、「RDM道路偏移抑制系統」、「ACC全速域主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車功能」、「LKAS車道維持輔助系統」、「LCDN前車駛離提醒系統」等多項安全便利功能，另配備前後共8具超音波感知器之「PSS停車偵測雷達」、「三模式倒車攝影機」、「BSI盲點偵測系統」，全面守護駕乘者安全。

在被動安全部份，All-new CIVIC e:HEV採用最新進化的Inner Frame工法，實現具有高剛性的新世代輕量化車體結構，搭載最高規格「11具SRS輔助氣囊」、「PUH行人安全防護引擎蓋」、「雙前座及左右後座三點式ELR自動預縮安全帶」、「全座位安全帶未繫提示」等安全配備，保障每次旅程的最高安全性。All-new CIVIC e:HEV以日製細膩工藝，結合歐洲美學底蘊，以動感的5D Fastback造型為基礎並加大車格，車長4,550mm、車寬1,800mm、車高1,415mm與軸距2,735mm，透過降低引擎蓋邊緣與葉子板高度，並採用低窗緣大面積玻璃，塑造座艙清新通透感，創造嶄新開闊視野。全新一體式蜂巢水箱護罩，融合銳利的LED星鑽頭燈組，搭配與具備擾流功能的尾廂降低下沖氣流，實現高效率的空氣力學性能，更採用18吋聲學共振減噪輪圈，展現CIVIC e:HEV磅礡霸氣與靜肅性兼具的歐規動感轎跑氛圍。

All-new CIVIC e:HEV搭載四向駕駛模式，除日常行駛的NORMAL及ECON模式，SPORT模式針對高速巡航，實現高功率輸出、轉向更紮實特性，透過BOSE Centerpoint高傳真環繞音響附12支揚聲器，播送出熱血沸騰的引擎運轉聲浪，達成高亢激昂的操控振奮感。此外，全新的INDIVIDUAL模式更可讓使用者自行設定動力、轉向系統及儀表界面布局，創造專屬動感駕馭體驗。All-new CIVIC e:HEV延續以人為本「MM思想-人性空間最大化、機械空間最小化」設計理念，加長加寬乘坐空間與行李廂容積，締造極致舒適駕乘體驗。內裝以日製歐規高科技質感為訴求，蜂巢狀隱藏式冷氣出風口貫穿整個儀表控台，呼應外觀水箱護罩，另搭載10.2吋數位液晶儀表板、9吋觸控懸浮式主機、無線Apple CarPlay等配備；此外配有Walk-Away Auto Lock離開自動上鎖、跑車化設計上掀外滑式全景式天窗、駕駛座8向、乘客座4向電動座椅調整等舒適科技配備，成就頂級駕乘移動生活。

All-new CIVIC e:HEV以人車一體為核心價值，融合次世代e:HEV及2.0L直噴引擎的嶄新配置實現「Honda DNA」駕馭樂趣，以世界最高安全規範基準及超群絕倫的日製工藝歐規性能，彰顯個人卓越品味。All-new CIVIC e:HEV導入台灣預計5月上市，欲知更多相關資訊，敬請消費者至全台Honda Cars經銷據點，或關注Honda Taiwan官方網站、Facebook或Instagram訊息。