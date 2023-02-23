君達集團與畜試所合作培育 創新「Gaea格雅鷄」

在台灣，吃好鷄，君達集團創辦人尹純綢致力以養生健康投入有機香草研究有20年，為提供無抗生素殘留於肉質，而影響健康的雞肉，在君達團隊於2015年遠赴美國農業部取經回台後，即於2016年攜手行政院農委會畜試所花蓮種畜場產官學合作，以香草取代抗生素養殖。2018年證實有機香草可提升Gaea格雅雞的免疫力，無抗生素、生長激素，且需放養六個月。2021年3月由行政院農委會主委陳吉仲正式命名「Gaea雞/格雅雞」，以大地之母Gaea為名，意涵著為有機香草浸沐，大地母親恩典所孵育的Gaea格雅雞。

農委會畜產試驗所黃振芳所長對於格雅雞參與育成，他表示，Gaea格雅鷄是花蓮種畜場鬥鷄與花蓮土鷄搭配而成，除了飼養有機香草飼料配方，並住在友善飼養管理環境中成長，採取車輛、人員的出入管制，如同科技公司無菌室的嚴格管理，有效防範禽流感等病毒、疫情侵入，由於養殖環境寬敞舒適，Gaea格雅雞在這裡快樂的生長，在飼養六個月後雞隻的植化素、植生素豐富，且低脂、低膽固醇、低熱量。

Gaea格雅雞香草火鍋，榮獲了全球A.A. TASTE AWARDS/全球純粹品味評鑑，認證兩顆星(最高三顆星)。圖/業者提供

他指出，格雅雞食用的香草飼料含有益生菌，可促進牠們的腸道健康，促使雞隻免疫力提升、增強抵抗力，這就是國際畜牧所重視的無抗（生素）養殖法。黃所長也説在未來，希望香草飼料無抗養殖能推廣到更多家禽動物，進一步照顧到國人健康。就如畜試所團隊所努力的台灣原生豬種蘭嶼豬成功保種回流，蘭嶼豬回老家的成果將登上國際舞台。

黃所長佩服君達集團尹董事長對於這片土地的愛護，有機香草的用心培植，對無毒有機環境的執著與堅持，可以說「大地之母」非她莫屬，也因為有這樣的堅持，對於雞隻品種、品牌、品質的講究，才有Gaea格雅雞的誕生。

春天的秧悦美地度假酒店園區的有機香草香氛散發在空氣中，花朵增添幾分姿色。圖/業者提供

「Gaea格雅雞香草火鍋」在2021年秧悦美地度假酒店推出，肉質獨特口感佳，酒店致力於無毒有機健康香草料理，堅持原味與無添加養生健康的精神，火鍋食材也用在地有機小農契作之食材，深受酒店食客好評。2023年健康的Gaea格雅雞香草火鍋，在食安意識抬頭的當下，榮獲了全球盲測的A.A. TASTE AWARDS/全球純粹品味評鑑，認證兩顆星(最高三顆星)。

這就是秧悦美地度假酒店秉持「吃的健康，吃的安心」的理念，以及嚴選優質在地小農有機食材的成果，更是以行動回饋獻給每位來秧悦美地度假酒店的來賓。到花蓮旅遊，必嚐全球獨一無二，有機香草無抗養殖的秧悦美地「Gaea雞香草火鍋」。