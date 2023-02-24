遠東百貨推228限時快閃活動

除提供多項滿額加碼活動，更推出多種體驗營活動，滿足大小朋友的各項需求

期待已久的228四天連續假期即將來臨，民眾除了規劃春遊踏青外，別忘了遠東百貨也是吃喝玩樂的好去處。遠東百貨為讓民眾在228連假開心採買血拼，特別推出「走！春遊去～228限時快閃」活動，2月22日起至3月5日止購買服飾當日單筆滿3,500元即贈250元，是民眾添購新裝的好時機。此外，持12大銀行信用卡於活動期間在全台遠百全館當日單筆刷10,000元分6期送400元、遠百信義A13持任一台灣發行信用卡，全館單筆刷滿5,000元送100元。希望在口罩逐步解禁之際，讓民眾換上美麗春裝自信踏春去。

遠百板橋中山GAME休閒館玩遊戲免費，還有專人指導破關技巧；台南大遠百懷舊電玩展，找回大家的童年遊戲記憶。圖／遠百提供

遠東百貨表示，此次活動信用卡超給「利」，活動期間在國際精名品消費再提供刷卡滿額送，於3月1日前持11大銀行信用卡國際精名品在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北單筆刷10,000元且分6期送600元，台中大遠百刷10,000元且分6期送300元，提供民眾在精名品購物有「利」可圖。

活動期間再推出HAPPY GO點數限量好康，民眾親持HAPPY GO卡加身分證件正本到客服中心，HAPPY GO點數50點換200元紅利券乙張；日本殿堂級潮流品牌NEIGHBORHOOD海外旗艦店首度登陸遠百信義A13，推出開幕限定紀念系列單品，超人氣聲量掀起日本在台「裏原宿」文化旋風、由Artelli獨家呈獻；台中大遠百LOWRYS FARM 春裝新品上市滿2,800元現抵300元、滿3,800元現抵500元。

板橋大遠百女鞋飾品展售會，viina女鞋五折起；寶慶遠百OUI品牌全面1折起特賣會。圖／遠百提供

板橋大遠百B1綠洲區推出女鞋飾品展售會，viina女鞋五折起、DUIDUI飾品兩件以上75折。寶慶遠百即日起到2月28日8樓特賣中心推出OUI品牌全面1折起特賣會。遠百竹北2月25～28日niko and早春女裝特惠價5折、Adidas品牌秋冬潮流服飾2件5折。

此外，PlayStation VR2上市，搭配PS5主機提供全新遊戲體驗，還有老少咸宜的Switch，遠百板橋中山GAME休閒館讓民眾搶先試玩。台南大遠百即日起到3月13日推出懷舊遊戲電玩展，連假期間每日都有童年遊戲體驗賽，8歲以上學童可報名參加。另於2月25日高雄大遠百推出「2023小小童軍體驗營」，透過活動讓小朋友從中學習到正確的逃生與互助精神的重要，給孩子們一個大開眼界、釋放精力的場域，同時學習防災、逃生正確的知識。遠百花蓮2月26、27日辦理小小客服體驗營，讓小朋友感受職涯體驗。

遠百花蓮連假期間親子狂歡派對系列活動，有兩場小小客服體驗營。圖／遠百提供

遠百嘉義推薦B1古拉爵、7樓涮乃葉是親友聚餐首選，即日起到3月底消費滿1000元即贈1張好料百元優惠券，優惠可累贈。連假期間到遠百花蓮聚餐，出示指定APP會員即可享228元加購「饗泰多泰式風格餐廳」人氣料理松阪豬炒長豆乙份，「開飯川食堂」推出季節限定料理，包含酸蘿蔔老火鴨湯、香辣珍饌冒菜鍋等，提供更多暖心又美味的料理。

遠百信義A13在2月25日「2023 Hero 4 Who 國際舞蹈大賽」北區初賽正式開打，邀請重量級貴賓AKB48 Team TP林潔心出席，號召千人共舞狂歡。桃園遠百228連假天天舉辦運動體驗營，2月25日蛇板、直排輪，2月26日泰拳，2月27日直排輪，2月28日水彈槍定靶，享受飆汗運動快感。