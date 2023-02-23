英蓋爾獨家推出限量威倫堡蘇格蘭威士忌12星座酒款

威士忌品飲在國內已成顯學，無論是酒迷或是收藏家，有不少人開始逐漸將目標轉往Independent Bottler（IB），也就是所謂的獨立裝瓶廠，除了可品飲到知名大廠的酒液，瓶身及酒標在透過獨立裝瓶廠的巧思設計後，也充滿創意與收藏價值。擅於提供包桶與客製化酒標服務的英蓋爾精品洋酒就與蘇格蘭知名裝瓶廠英伯莫爾威士忌公司（The Vintage Malt Whisky）合作開發The National Choice威倫堡品牌，精選來自不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類原酒，搭配精美細緻的客製化系列標籤，推出12星座系列酒款，每桶裝瓶數量最多僅75瓶，更增添其收藏價值。

圖／英蓋爾精品洋酒提供

IB的優勢是提供多樣化的單桶原酒，各家酒廠、各種年份、各種桶型應有盡有，包括那些從未推出OB（Official Bottling）自有品牌的蒸餾廠，在IB都有機會能夠找得到，滿足威士忌玩家的收藏慾望，也正因為是單桶原酒，更是相當考驗IB廠的選桶功力。曾在2008年、2016年兩度得到威士忌雜誌「最佳艾雷島裝瓶廠」殊榮的英伯莫爾威士忌公司，在1992年由創辦人Brian Crook所成立，以專門提供品質絕佳的蘇格蘭威士忌做為公司宗旨，其品牌開發能力享譽全球，當中由英蓋爾精品洋酒與英伯莫爾威士忌公司所獨家開發的品牌－The National Choice威倫堡，精選來自蘇格蘭不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類原酒，推出不同系列的客製化標籤系列，經過歐提夫雪莉桶陳年的酒體維持自然原色，充滿雪莉桶獨特香濃太妃糖及大麥香甜，加上每桶裝瓶數量最多僅75瓶，無論是送禮或是收藏都相當具有紀念價值。

圖／英蓋爾精品洋酒提供

先前英蓋爾精品洋酒就曾推出The Vintage Malt威倫堡星座前標系列原酒，一推出就隨即售罄，此次重新設計的星座客製前標系列，完整彙集12款不同星座，除了精美的12星座圖騰之外，酒液也皆出自蘇格蘭地區知名蒸餾廠，像是獅子座客製標系列威士忌，酒液來自蘇格蘭高地區的OLD RHOSDHU，OLD RHOSDHU是LOCH LOMOND蒸餾廠所推出的單一麥芽威士忌品牌，自1966開始生產至2000年停產，在獨立裝瓶廠中偶可遇見此品牌酒款，是相當難得的珍品，OLD RHOSDHU威士忌有著鮮明的花果香調，開瓶之際，馥郁的熱帶水果與烤蘋果皮的香氣撲鼻而來，氣息獨特迷人；另外摩羯座則是來自蘇格蘭低地區的，位於愛丁堡西部郊區知名的NORTH BRITISH蒸餾廠，酒液充滿歐提夫雪莉桶帶來的椰子和焦糖爆米花的香甜氣息，酒體滑順飽滿，可口的波本威士忌風味中蘊含香料氣息與豐富的甜美椰香，亦是值得細細品味的酒款。

圖／英蓋爾精品洋酒提供

The Vintage Malt威倫堡蘇格蘭威士忌原酒12星座系列即日起於英蓋爾精品洋酒官網與實體門市正式販售。

英蓋爾精品洋酒台中旗艦門市：台中市北區天津路二段167號

電話：(04)2293-1999

官網：99bottlesco.com。

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