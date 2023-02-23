匯集音樂、武術與舞蹈 「池中劍II-英雄會」 4月14日豪氣登場

明池水劇場藝術饗宴 十鼓擊樂團攜手滯留島舞蹈劇場 湖畔颯然上陣

眾所期盼的2023明池水劇場「池中劍II-英雄會」，將於4月14至16日、及4月21至23日，在宜蘭縣大同鄉的力麗馬告生態園區明池森林遊樂區豪氣登場，匯集音樂、武術與舞蹈，各路英雄匯聚明池湖畔颯然上陣，休閒渡假再添藝術饗宴。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，力麗觀光期盼能以自然山水環境為基礎，將生態旅遊與表演藝術相揉合，讓世人感受前所未有的自然劇場體驗。圖／陳宗慶

力麗馬告生態園區明池森林遊樂區位於宜蘭縣大同鄉，層峰疊翠搭配裊裊水霧，景緻宛如人間仙境。力麗觀光於2019年將明池湖打造成為水劇場，邀請不同國際知名藝術團隊進駐演出。2022年邀請國際知名表演藝術團隊「十鼓擊樂團」，全新創作「池中劍」首部曲，引入明池湖筆、墨、山水概念，一幕幕融合山景視覺、武俠鼓樂與肢體律動的視聽覺饗宴，深受觀眾喜愛且獲得熱烈迴響。2023明池水劇場「池中劍II-英雄會」將繼首部曲後，再度由「十鼓擊樂團」擔綱演出，並邀請「滯留島舞蹈劇場」協演，匯集音樂、武術與舞蹈的多元跨界演出，開啟一場嶄新未見的聽視覺多感官體驗。

2023明池水劇場「池中劍II-英雄會」匯集音樂、武術與舞蹈的多元跨界演出。圖／陳宗慶

力麗觀光董事長蔡宗易表示，來自臺南的國際級表演藝術團隊「十鼓擊樂團」，自2000年創團至今巡演足跡走遍30多個國家，受美國「葛萊美獎」、「獨立音樂獎」、「台灣金曲獎」國內外三大獎項提名肯定，享有「東方俠客」美稱。而以人文關懷為素材進行創作，並積極開發當代舞蹈風格的「滯留島舞蹈劇場」，作品中富含旺盛精力與生命能量，表演形態賦予舞蹈不一樣的思索空間，以後現代的批判前衛角度，持續關心人文與社會議題。

「池中劍II-英雄會」十鼓擊樂團攜手滯留島舞蹈劇場，演出精湛。圖／陳宗慶

2023明池水劇場「池中劍II-英雄會」將帶來拈花、天空斬、東陽四神畫、鳳邑埤塘、妮芙努、草薙出雲、五丈原、盜亦有道、神靈祭與怛羅之戰等十個樂章，作品素材融合了島嶼多元文化特色，自臺灣橫跨世界，由現代穿梭遠古，盡顯傳統與現代交融的颯颯風采，在山嵐繚繞如夢似幻的明池湖畔，引領觀眾體驗一幕又一幕的英雄異想奇境！

2023明池水劇場「池中劍II-英雄會」購票通路：OPENTIX兩廳院文化生活（https://www.opentix.life/event/1623266003159011328 ）。