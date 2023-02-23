臺灣國際蘭展 3月臺南盛大登場 特選臺北101辦展前記者會

蘭花產業界年度盛事-「2023臺灣國際蘭展」，將於3月4日至19日在臺南市後壁區烏樹里「臺灣蘭花生物科技園區」盛大展出。今（2023）年將以「蘭花魔鏡-看見，新起點」為主題，帶領民眾一同穿梭時空探索蘭花的起源，連結過去與未來，邀請民眾把握展期，共襄盛舉。

農糧署胡忠一署長表示，宣傳記者會特別選在臺灣著名地標-臺北101舉辦，象徵「站在臺灣最高點，看見蘭花新起點」。圖／陳宗慶

「臺灣國際蘭展」每年求新求變，已成為世界三大蘭展之一。今年宣傳記者會特選在2月22日於「臺北101」舉行，農委會農糧署署長胡忠一、臺南市長黃偉哲、美國在台協會農業組組長王睿珂（Mr. Erich R. Kuss）、農委會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟、外貿協會行銷處處長李文鉦及副處長呂秀玲，臺北101董事長張學舜、商場事業處總經理暨營運長朱麗文、辦公大樓事業處營運長劉家豪，台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮與秘書長曾俊弼，以及台灣區花卉發展協會總經理黃麗娟等貴賓，均蒞臨展前記者會會場，為即將在臺南盛大登場的「2023臺灣國際蘭展」喝采。

臺南市長黃偉哲表示，我國蘭花產業佔有相當重要的地位，對經濟發展有很大的貢獻。圖／陳宗慶

站在臺灣最高點，看見蘭花新起點

農糧署胡忠一署長表示，本年度蘭展活動由行政院農業委員會及臺南市政府共同主辦，不僅擴大辦理，宣傳記者會更特別選在臺灣著名地標-臺北101舉辦，象徵「站在臺灣最高點，看見蘭花新起點」，在疫情衝擊下重新出發，期許蘭花產業能夠迎接新起點、創造新高點。

美國在台協會農業組組長王睿珂（Mr. Erich R. Kuss）應邀出席展前記者會並致詞。圖／陳宗慶

為將臺灣蘭花推廣到全世界及各年齡層，「臺灣國際蘭展」每年不斷推陳出新，今年度主題館以「蘭花魔鏡-看見，新起點」進行規劃，將蘭花與恐龍結合，探索蘭花的起源；「競賽館」由上百位評審進行評選，呈現臺灣各類蘭屬最優質之蘭花品種與蘭花組合盆藝術，讓民眾飽覽千萬朵蘭花爭奇鬥艷的精彩內容。

外貿協會行銷處處長李文鉦表示，「臺灣國際蘭展」展出內容豐富，行銷活動多元。圖／陳宗慶

胡署長也表示，「花育館」以歐風小鎮為設計基調打造，包含蘭花書坊、咖啡輕食、居家花藝、DIY課程、花藝表演、職人講座、學生畫作展示等，提供靜態欣賞與動態互動的多樣選擇；「市集館」由國內外業者組成，提供繽紛產品供民眾選購；展區內另有各大專院校學生巧手設計的景觀主題大道、適合親子同遊的蘭花畢卡索彩繪投影、數位互動球池、VR劇院規劃，更設計高達12米、長度19米的蘭展吉祥物Orchid獸（Orchidsaur）及高達8米的Orchid獸好朋友「蛇頸龍」，供民眾打卡合影，農糧署誠摯邀請民眾一同來感受臺灣蘭花產業蓬勃的生命力。

「臺灣國際蘭展」是臺灣之光，而「臺北101」是臺灣的地標象徵，此次記者會特選在「臺北101」舉辦。「臺北101」董事長張學舜應邀致詞。圖／陳宗慶

手作DIY課程 熱烈報名中

農糧署說明，今年度首次安排花藝DIY課程，特別邀請CFD中華花藝設計協會臺南市分會專業的師資來進行授課，展期16天中每天有不同手作內容，每場次限定20位名額，即日起至2月28日有早鳥線上報名優惠，費用即包含門票一張，另有團報優惠價，歡迎一起體驗手作的美好，享受屬於自己的療癒時光，課程細節可至報名網址查詢：（https://forms.gle/yDUGJpUozCoGFEXt6）。

台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，「臺灣國際蘭展」為世界三大蘭展之一，是展示臺灣蘭花之美的重要舞台。圖／陳宗慶

為方便全國民眾前來參觀，可透過ibon、Fami、ACCUPASS活動通、KLOOK等購買蘭展門票，活動詳情請至「2023臺灣國際蘭展」官網（https:tios.tw//）查詢。