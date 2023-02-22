冰點空調2023年 環保節能R32新機上市

現代人對於精緻生活的青睞，將主打健康、節能、智能的家電推上消費需求風口，看準這波強大的消費力，台灣本土唯一自行研發出變頻空調技術品牌「冰點空調」22日在台中葳格國際會議中心舉辦「2023年冰點新品發表會暨金選盛宴」，現場除了設有商品展示區，邀請全台經銷商參與，更重磅宣布「冰點R32新環保空調」正式上市，並透露冰點下一步「smart+」計畫，完整的產品線與厚實技術以及智能化等矩陣布局，可望讓各界看見冰點空調2023年驚人的品牌爆發力。

R32冷媒為目前市場上冷氣品牌最具競爭力特色之一，冰點空調團隊介紹指，R32冷媒具有多項優勢，不僅在使用上安全性高，可以降低壓縮機的工作負荷，從而延長設備的使用壽命外，R32較高的熱傳導性，相對於傳統的R22、R410A冷媒，R32冷媒能耗更低、效能卻更高。在看似簡約卻不簡單的「冰點R32新環保空調」新機種中，可看出以「台灣人的空調品牌」為職志的冰點將其精神全部All in在其中，R32新環保空調更力求超越頂級的超靜音且同時符合2025年的國家一級能效標準。

冰點冷氣經理林云錚表示，冰點除了專業冷氣產品系列外，也發展除濕機產品，更導入市場最新除濕技術。 圖/戴辰攝影

此外，冰點空調團隊提醒，空調使用不當將成為健康的隱形殺手，為此，在產品設計中貼心將自體洗淨、乾燥防霉、濾網清洗提醒等一般增值服務成為冰點必備剛需功能選單，守護使用者家的健康。而冰點空調預計將旗下空調系列與app結合，提供使用者更加舒適、便捷且節能的智能smart+體驗。冰點空調團隊強調，為了保障消費者的權益，冰點全系列變頻機種全機台灣製造，不必擔心零件缺料成為冷氣孤兒，如需維修或報修，可以透過線上報修系統，並由冰點空調產品唯一授權的「神寶運籌服務有限公司」進行售後服務。

冰點林秀挺副理:冰點冷氣此次發表推出R32 環保冷媒及智慧溫控系列產品。 圖/戴辰攝影

冰點空調更加碼推出即日起買冰點變頻全系列機種即可享家電好禮，搶占早春先機。

冰點空調舉辦「2023年冰點新品發表會暨金選盛宴」，現場除了設有商品展示區，邀請全台經銷商參與 。圖/戴辰攝影

更多資訊可至：https://www.bingdian.com.tw