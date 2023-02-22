J.LINDEBERRG 2023高爾夫春夏系列 持續翻玩LOGO三大主題擁抱自然元素

擅長揉合繽紛色彩與高端機能的瑞典設計師品牌-J.LINDEBERG，經典的Bridge橋型LOGO除了代表連結機能(Function)與時尚(Fashion)，全新發表之2023高爾夫春夏系列新品，首度以「擁抱自然．突破界限」為靈感，展現出都會與大自然間完美共存的連結，同時汲取「綠地、海洋、陽光」自然元素的絢麗色彩，完美呈現於「波點條紋、橋型線條、鑽石圖騰」三大主題LOGO圖騰，精確詮釋高爾夫與大自然的碰撞、適應到最後突破既有框架的核心價值。為與環境永續延伸，新品材質嚴選採用通過OEKO-TEX認證的綠色無毒環保面料，不僅完美演繹出時尚與自然和諧共存，更賦予豐沛活力的搶眼設計，為果嶺時尚開啟全新面貌。

J.LINDEBERG全新高爾夫春夏系列，這次打造的「波點條紋、橋型線條、鑽石圖騰」三大主題圖騰，將精采絕倫的全新LOGO圖騰與綺麗色彩注入機能面料，不僅提供更臻舒適的穿著體驗，更為高爾夫球場穿搭增添時尚魅力。

J.LINDEBERG全新2023高爾夫春夏系列之橋型波點Bridge條紋。圖／業者提供

#『波點條紋主題』靈感源自於高爾夫球球型LOGO圖騰，結合修剪工整的球場草坪，所交錯折射出的現代藝術幾何線條，再為其注入果嶺綠、香草綠與叢林綠的層次色調，完美呈現春夏球場的綠意盎然，整體視覺除增添未泯童心、活潑趣味，更營造清新舒活的豐沛活力。

『鑽石圖騰主題』則選自自然元素中，不可或缺的太陽光影變幻，汲取出豔陽紅、海棠紅與甘橙橘，大片灑落於鑽石圖騰，更以漸層菱格描繪出自然與運動時尚的完美融合，最後以排列組合打造充滿部落風格的全新鑽石圖騰，為今年春夏帶來獨樹一幟的運動時尚美學。

J.LINDEBERG全新2023高爾夫春夏系列之鑽石圖騰漸層菱格。圖／業者提供



『橋型線條主題』則取自海洋自然元素創作出深海藍、晴光藍與迷霧灰，搭配品牌經典的橋型LOGO解構圖騰，以對比撞色拼貼出如塗鴉般、充滿現代藝術風格的花版，彷彿流淌於海洋律動的輕快節奏，讓運動時尚與自然元素完美交織，為整體視覺煥發清新涼爽、滿載青春活力。

此外， 來自北歐瑞典設計師品牌J.LINDEBERG擅長揉合時尚設計於機能面料，全新2023高爾夫春夏系列新品，不僅在設計元素與自然相互結合，更是採用通過OEKO-TEX認證的綠色無毒環保面料於POLO衫，提供親膚與低敏的舒適穿著感受，也同時體現對於自然環境永續議題的不留餘力，為高爾夫果嶺時尚寫下全新里程碑。