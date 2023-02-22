COROLLA CROSS《咒術迴戰展》彩繪車 台北華山文化園區閃亮登場

TOYOTA身為台灣車廠龍頭，近年陸續導入年輕族群喜愛的動感潮流車款，包括COROLLA CROSS、COROLLA SPORT、GR86等，同時也積極跨界電競、運動、音樂等多元領域，像是近期冠名贊助蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》、跨界合作傳說對決熱門手遊、擴大贊助T1、UBA及HBL各級籃球賽事，以及Hito流行音樂頒獎等大型音樂活動等，充分感受到品牌對於年輕族群的支持與重視。最新消息，TOYOTA COROLLA CROSS《咒術迴戰展》彩繪車將於228連假期間於台北華山園區-金八廣場閃亮登場，現場準備許多活動精美好禮，歡迎民眾前往欣賞參與！本次TOYOTA係特別與《咒術迴戰展》合作，獨家授權打造COROLLA CROSS專屬彩繪車，將定於2月25日至2月28日在華山1914文創園區金八廣場正式亮相！活動日除了邀請COSER打扮成《咒術迴戰》人氣角色「釘崎野薔薇」與粉絲互動，現場亦將舉辦「打卡贈禮」活動，歡迎粉絲前往朝聖拿好禮！

TOYOTA TAIWAN官方臉書粉絲團於2/23(四) 晚間8點邀請知名電玩實況主Sandy（中）和兩位專業COSER（左一、右一）帶領觀眾一窺《咒術迴戰展》的展覽現場，請觀眾準時鎖定！圖／業者提供

本次活動彩繪車將「咒術迴戰」超人氣角色-宿儺與虎杖彩繪在TOYOTA品牌熱賣車款COROLLA CROSS上，超炫外型絕對吸睛！彩繪車選用COROLLA CROSS質感雲河灰車色，車體俐落動感的外觀使角色張力更加強烈，精彩呈現車款的霸氣本色！TOYOTA TAIWAN官方臉書粉絲團定於2/23(四)晚間8點邀請知名電玩實況主Sandy和兩位專業COSER帶領觀眾一窺《咒術迴戰展》展覽現場，請觀眾準時鎖定！此外，《咒術迴戰展》TOYOTA COROLLA CROSS彩繪車也將在2月23日（四）晚間8點在TOYOTA TAIWAN官方臉書粉絲團直播影片中搶先曝光，節目中更特別邀請知名電玩實況主Sandy珊迪和兩位專業COSER帶領觀眾一窺《咒術迴戰展》的展覽現場，準時鎖定直播並留言就有機會抽中《咒術迴戰展》的周邊商品。展車活動將在228四天連假於華山金八廣場正式展出，活動期間從上午11點到晚間5點，在展車現場打卡並按讚TOYOTA官方粉絲團，即可獲得精美小禮一份。更多資訊請鎖定TOYOTA TAIWAN官方臉書粉絲團www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan/?locale=zh_TW。