台灣保養品晶馥推出「極致雪絨冰凝膜」 採用獨家技術且符合嚴格檢測標準

台灣知名保養品「晶馥」為了滿足各種肌膚的需求，推出一款內外兼具的「極致雪絨花冰凝面膜」，擁有頂級護膚成分，如南極醣蛋白 、雪絨花、桑白皮萃取等從植物萃取的主要成分，且特別針對面膜布而研發獨家技術，改變普通膜布的纖維分子結構，大幅提升布膜鎖水性，令人驚豔。

從南極冰山萃取的冰河醣蛋白能使肌膚維持保濕感，敷上雪融冰凝膜面膜20分鐘後，就能明顯感受到肌膚由內而外受到滋潤，這是由於面膜中的頂級南極醣蛋白，能使肌膚擁有持續保濕感，透過面膜補水並鎖水，觸摸肌膚時有滋潤感受。

雪絨花即使面對高山的惡劣環境，也能啟動自我修復及保護力量，有效保濕，其中單寧酸更能讓平常受到髒空氣、壓力、熬夜傷害的肌膚維持穩定。除此之外，因高山紫外線比平地強，除了當下保濕時有感覺以外，敷完面膜後幾天也會讓肌膚維持穩定狀態。

雪絨花能清除因紫外線產生的自由基，亦適合敏感脆弱、乾癢脫皮的肌膚。許多美白面膜因添加化學成分與酒精，會讓肌膚敏感者為之卻步，但「晶馥」推出的極致雪絨冰凝膜採用最天然又環保的原料，讓肌敷維持最好的狀態，就連敏感肌也可使用，因為面膜中不含動物性成份、無動物性實驗，無添加色素、香料、防腐劑paraben、MI/MCI等。

「晶馥」保養品通過全方位安全嚴格檢測標準。圖／晶馥提供

「極致雪絨花冰凝面膜」的布膜顛覆傳統，使用品牌研發獨家技術的醣醛酸冰凝布膜，冰凝膜將醣醛酸(玻尿酸)精華崁入膜布纖維中，不同於普通布膜的吸水模式，能給肌膚補水的感受，大幅提升布膜親水性。除此之外，膜布纖維吸收精華液後自身產生膨脹，表面變成凝膠狀，將水分凝結於纖維表面，觸感柔軟、極易貼合且透明度高，顛覆以往對普通布膜的親膚觸感。「晶馥極致雪絨花冰凝面膜」官網：https://crystalskin.qdm.tw/