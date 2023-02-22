超夯遊戲上市日突延後引眾怒!

玩家、名嘴爆氣怒揪股價波動異常要主管機關徹查

線上遊戲爭議不斷，繼實況主丁特與遊戲橘子的法律戰催化出台灣的轉蛋法後，由韓國Smilegate 開發的大型線上遊戲『失落的方舟』，還未在台上市就引起廣大玩家矚目，其代理商樂意傳播原本預計在今年的1月12日上市，但卻在上市前一日晚間緊急宣布延後，讓許多期待已久的玩家希望落空，紛紛上遊戲平台抱怨，甚至有網友指出樂意放出利多消息，但股價隨即不合理的下跌，疑似有人提前知道消息偷跑倒貨、內線交易，紛紛發起一人一信檢舉的活動，宅神朱學恆今(22)日更是怒轟主管機關、代理商收割玩家跟股民！

圖說：照片翻攝自巴哈姆特討論區。

據了解，『失落的方舟』是韓國Smilegate 開發的動作型大型多人線上角色扮演遊戲，其精美的畫面及壯闊的世界觀，還未在台上市就引起廣大玩家矚目，之前歐美版上市後同時上線人數最高達 1,325,305 人，達 Steam 同上人數史上第二高紀錄， 現在台服由樂意傳播代理，讓許多玩家引頸期待，甚至有玩家表示已經請假等開服，也有玩家聲稱已經預先儲值，但代理商樂意傳播卻在遊戲上市前一日的傍晚無預警宣布延後上市，讓玩家怒轟代理商不負責。

然而隨『失落的方舟』未上市，不只引起玩家反感也連帶影響公司股價，但有眼尖網友發現，在樂意傳播的股價不合乎市場邏輯，有內線交易的嫌疑，因此在遊戲討論區有網友向主管機關檢舉，同時也串連許多網友發起一人一信向主管機關檢舉的活動，且更有網友在直播討論過程中強烈質疑這件事背後的真相「只有一種可能，就是騰訊已經向樂意把版權買回」，也就是樂意已經不可能再代理『失落的方舟』台灣伺服器，然而樂意至今僅發佈將收回已支付遊戲開發商Smilegate的900萬美金代理費用的重訊，卻遲遲不發布終止代理的重大訊息，更讓玩家無所適從。