IPEVO 全景視訊攝影機 TOTEM 180打造高品質會議

全球專業視訊溝通領導品牌IPEVO愛比科技（股票代號：6858）日前2月10日 宣布TOTEM 180 全景視訊會議攝影機正式上市。隨著混合工作模式日益普及，企業積極尋找提高生產力的工具，TOTEM 180讓專業工作者輕鬆轉換任何角落為專屬會議空間，內建高畫質、主打雙鏡頭拼接技術的全景會議視角。除了AI人像自動取景功能、強效雙邊降噪克風，更能夠搭配IPEVO開發的Eyestage™軟體，豐富混合溝通體驗，打造高品質會議溝通模式。

愛比科技總經理李信宜表示：「IPEVO作為全球專業視訊溝通領導品牌，積極打造對於混合溝通解決方案的生態圈並研發整合軟硬體服務​，協助全球組織和專業工作者在新的協作時代突破溝通隔閡，充分享受更順暢、沈浸的溝通體驗。很高興跟大家分享全新TOTEM 180攝影機的推出，以及我們再次擴大海外市場的發展和布局，相信這將是實現混合溝通新時代願景的重要一步。」

TOTEM 180體積輕巧便於攜帶、重量僅達370公克，讓使用者能夠輕鬆轉換任何角落為專屬會議空間。圖/業者提供

TOTEM 180 應用場域更多元 助企業與教學單位提高生產力

雖然線上線下並行的混合工作模式已漸成主流，根據高盛集團報告指出，現今全球仍有 90%的會議室與教學場域尚未配備視訊會議系統。在升級設備的同時，各機構與工作者常遇到安裝程序繁複、使用介面複雜、無法運用至各個場景等情況。IPEVO新開發的TOTEM 180全景視訊會議攝影機，透過使用者友善的設計，使工作者能夠快速上手，協助更多組織實現高效混合會議模式。TOTEM 180更因其產品創新力與具影響力的研發技術、以及極佳的使用者體驗，榮獲海外多項大獎，包含2023年度美國消費性電子展CES上由TWICE與TechRadar Pro頒布的年度最佳科技選品大獎（Pick Awards），以及由TMCnet頒發的卓越視訊會議獎（Video Conferencing Excellence Award）。

TOTEM 180內建180°全景模式與120°廣角雙模式。若視訊會議人數超過5人，可透過全景模式呈現寬廣完整的畫面，將所有團隊成員納入會議中，打造凝聚情感、更有效率的會議。當企業組織需要進行5人以下的小型會議，即可切換為120°廣角模式，呈現畫面更聚焦的視野，讓與會者能夠專注於會議內容中。此外，TOTEM 180更能夠靈活運用於各個不同的場域，透過移動滑桿的設計，隨時上下調整鏡頭垂直方向，可調式視角高達12度，幫助工作者因地制宜，打造沉浸式會議體驗。其隨插即用的USB-C介面，以及相容各廠牌的視訊軟體，大幅降低使用門檻與IT人員負擔。

除了商務應用，TOTEM 180也適用於教育場域，例如遠距、與實體授課並行的混合教學環境。透過全向雙麥克風自動降噪、以及長達5公尺的收音範圍功能，讓教師授課、師生互動時能夠完整傳遞聲音品質，使得遠端學習者也能身歷其境、實際感受教學現場氛圍。

獨家研發EyeStage™軟體 免費下載 四種視訊模式打造沉浸式溝通體驗！

為了帶給專業工作者更全面的視訊溝通體驗，IPEVO也開發視訊應用軟體EyeStage，結合數位變焦與AI智能辨識技術，支援人像模式、多人會議、全景會議與文件四種模式。當使用者選擇人像、多人會議或是全景模式時，系統會框選並自動追蹤畫面裡的人像，並根據參與人數將畫面分割成至多8人、或是呈現全景畫面。使用文件模式時，Eyestage軟體更具備了自動校正文件功能，透過裁切文件邊框外多餘的畫面，讓使用者得以將視線聚焦在文件內容。不僅如此，EyeStage也提供了子母畫面、分割畫面、自動切換、臉部追蹤四種畫面取景選項，透過搭配TOTEM系列產品使用，不只能夠增進會議效率，更能打破溝通隔閡，打造真正的沉浸式混合視訊溝通體驗。