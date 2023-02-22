用飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機 展現精緻時髦

跟上2023春夏流行，素人也能穿出模特般的時髦自信！

春夏將至，和飛利浦掛燙機一起跟上2023春夏流行！全球熨斗銷售No.1飛利浦家電2023年最新推出「飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機」，高溫細緻蒸氣幫助完美熨燙，日常單品經過一番整理，素人也能穿出模特般的時髦自信！

飛利浦清新掛燙機搭載3段式蒸氣，自由選擇蒸氣熨燙力道，完美撫平衣物摺痕。圖／MYFEEL提供

3段式細緻蒸氣快速撫平摺痕 飛利浦清新掛燙機讓穿搭更精緻

延續秋冬趨勢，半身裙、透膚薄紗、率性皮革以及萬年不敗的丹寧單品，還有席捲回歸的Y2K時尚，你的衣櫃跟上流行了嗎？穿搭多樣化的衣料與剪裁，就讓飛利浦清新掛燙機成為你的最佳造型助理，利用高溫蒸氣為各種衣料熨燙，完美撫平衣物摺痕，穿搭精緻有型更加分。3段蒸氣量選擇，不怕蒸氣小熨燙效果不佳或溫度太高將衣服燙壞，完美呵護處理各種衣料，快速撫平衣料皺摺。

傾斜式掛燙版讓衣物自然垂墜、穩定支撐，讓使用者以人體工學的姿勢輕鬆熨燙更省力。圖／MYFEEL提供

熨燙體驗更省力 飛利浦清新掛燙機照顧你的每一個燙衣細節

就算長裙再長、襯衫再皺也不怕難整理，飛利浦清新掛燙機搭配傾斜式掛燙版設計，高度可自由調整，傾斜角度可選擇垂直或傾斜30°角，方便衣物掛於掛燙版上自然垂墜、穩定支撐，讓使用者能以人體工學的姿勢輕鬆熨燙，熨燙體驗更省力。最新飛利浦清新掛燙機更加大金屬噴頭並加入尖角設計，可輕鬆進行大面積熨燙之外，更能細心處理衣領及鈕釦等區域，貼心照顧你的每一個熨燙細節。

清新功能除異味 換季衣物不怕衣櫃悶臭味

秋冬邁入春夏換季之際，深藏衣櫃裡的衣服帶著一股悶臭味總令人困擾，不過有了飛利浦清新掛燙機就不用擔心，因為飛利浦清新掛燙機搭載業界首創「MyEssence清新功能」，可在蒸氣噴頭上的香氛孔添加喜愛的香氛精油，讓每次熨燙去味清新更加「氛」，經過一分鐘蒸氣掛燙的衣服還能達到99.9%殺菌效果，也適合為絲綢、雪紡等高級衣料高溫蒸氣乾洗。

無論衣櫃裡是Y2K風格或襯衫、丹寧等不敗單品，飛利浦清新掛燙機都與你一同跟上2023春夏流行。圖／MYFEEL提供

全新「飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機STE3170」，自1月開始在MYFEEL群眾集資平台上架，將於3月15日結束預購，早鳥優惠活動最後倒數中，想把握獨家優惠的消費者，可前往MYFEEL集資網站首頁查詢更多最新資訊：https://myfeel.design/xye7w