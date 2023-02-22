知名藝術家吳炫三巴黎個展「南島生命力」

臺灣知名藝術家吳炫三個展「南島生命力」將於巴黎Galerie Vallois藝廊展開，展期自2月2日至2月25日止。此次展出作品包含19件平面作品與13件立體作品，圍繞著帶給他豐富靈感的南島文化和人們，展出大獲好評。

「南島生命力」於巴黎Galerie Vallois藝廊展開，藝術愛好者反應熱烈。圖／吳炫三工作室提供

吳炫三認為，陽光、空氣、水是生命中基本的必須要素。生命的平衡與和諧也正來自個體在這些要素運轉中運作。文化正在這自然韻律與環境中誕生，標誌出人類在地域的特殊性所孕育出來的生命形式。

藝術家吳炫三（左）與法國收藏家合影。圖／吳炫三工作室提供

「南島的生命力」為這次展覽藝術家吳炫三點題，正是在展現南島當地炙熱的陽光、自然的多樣性、原始的叢林法則所孕育出來屬於南島文化生活的特殊性。

藝術家吳炫三（右二）與旅法音樂家合影留念。圖／吳炫三工作室提供

而藝術家旅行走訪所帶來的現象風景，也反應童年深刻的記憶，除此之外更是對生命形式力量的反動。深刻的生命精力展現在樸質粗獷的線條、豪大奔放的色塊及無邊界的童真趣味。受到南島區域廣袤資源的影響，藝術家毫無保留地展現線質樸的野性情感並致敬於人類與自然和諧關係。

塞內加爾藝術家們特來參觀展覽，與藝術家吳炫三（右一）熱情互動。圖／吳炫三工作室提供

有興趣的朋友也可直接上吳炫三個人網站瀏覽展覽訊息： http://manager.asunwu.com/pagesPV/expositions_detail.php?sqno=c4a4f510-0e08-3e75-87d1-c8a10869857a