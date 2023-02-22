強化臺立供應鏈合作 2023年立陶宛商機日促成2,588萬美元商機

臺灣與立陶宛的經貿交流持續升溫，立陶宛工業家聯合會（LPK）與立陶宛工業與技術協會（LINPRA）配合立陶宛經創部次長Mr. Karolis Žemaitis訪臺期間聯合組團赴臺，尋求臺立供應鏈合作商機。經濟部國際貿易局委託外貿協會於2月21日舉辦「2023年立陶宛商機日」，協助共18家立陶宛業者對臺採購或尋求在臺合作夥伴，促成商機2,588萬美元（立商統計2,085萬美元），成果豐碩。

立陶宛業者包括立陶宛最大海運集團Limarko Shipping、立陶宛最大家具集團VMG Group、立陶宛知名船電系統公司Harju Elekter以及立陶宛重要太陽能及光學鏡片製造公司BOD Group，採購產品含括貨櫃船、冷凍船、機械設備、五金零配件、太陽能模組用元件、智能軟體開發，其餘合作產業包括食品、物流等，共媒合近60家臺灣業者，洽談80場次。

2023年立陶宛商機日共媒合超過50家臺灣業者，洽談約70場次，促成2588萬美元商機，成果豐碩。圖／貿協提供

本活動由外貿協會秘書長王熙蒙以及立陶宛工業家聯合會會長Mr. Vidmantas Janulevicius與立陶宛工程與技術協會總監Mr. Darius Lasionis共同揭開序幕。貿協秘書長王熙蒙指出，受到新冠疫情、俄烏戰爭等地緣政治衝突影響，全球供應鏈結構面臨調整，特別是臺灣已成為布局重點，本訪團是臺灣室內口罩解禁後的第一團，並著重於臺立韌性供應鏈合作，別具意義，相信立陶宛將會成為臺灣強化與歐洲的關係的連結。貿協去（2022）年已舉辦超過800多場的臺立企業媒合會，協助臺立業者全面拓銷，相信藉由此次商機日，我商可與立商建立實質合作關係。

立陶宛工業家聯合會會長Mr. Vidmantas Janulevicius驚豔於臺灣在半導體與工業的實力，此次率領立陶宛企業訪團來，希望能尋求與臺灣產業合作，也歡迎臺灣業者把立陶宛當成一個拓展中東歐的中心。立陶宛工程與技術協會會長Mr. Tomas Prusas指出，很開心率領協會會員來訪臺灣，能有機會與臺灣優質的工業業者學習與交流經驗。

Solitek為太陽能板的製造商，本次採購的品項包含用於太陽能電池板模組及相關零組件。由於有新建的廠區，因此本次來臺主要尋找相關業者，期能尋找更多的供應夥伴。特別是三芳化學生產的膠膜，由於可以回收再利用，符合現在歐盟國家對產品要求永續性的要求，是可進一步合作的臺灣業者。

立商VMG 集團為立陶宛木材行業的現代領導者，為立陶宛IKEA最大的家具供應商。亦為多種加工木材供應商。VMG 集團此次與汎其企業、特力屋洽談方向為木材代理及DIY木材進口，此次雖未談成訂單，但VMG 集團表示此次洽談超乎期待，並與台灣廠商有機會代理及合作，商機無限。

穎漢科技專業從事傳統型彎管機械的研發與生產製造，專門生產CNC車床與CNC銑床，已於精密零件之設計與製造累積了豐富的專業經驗，買主對於穎漢所提供的自動化機械以及智慧系統相當有興趣。另外，穎漢於全球提供服務網絡及技術支援體系，並於歐洲設有服務據點，希望透過此次機會搶攻立陶宛市場。

外貿協會表示，我國出口至立陶宛產品以積體電路、汽機車零配件、機械零配件、塑膠製品與ICT產品為主，而我自立國進口則為實驗試劑、木材家具、雷射設備、化學肥料、醫療用儀器等，相信透過本次活動能發掘更多臺立產業合作項目，歡迎我商可多利用貿協平台，搜尋更多臺立商機活動拓展歐洲市場！