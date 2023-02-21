泡泡咖啡插旗三重區 親民價享受五星美味甜點

居住於新北市三重區喜愛甜點蛋糕的老饕有口福了！為搶攻平價五星甜點商機，泡泡咖啡coffeebubble插旗繁榮熱鬧的三重區，讓喜愛甜點蛋糕的三重居民也能用親民價，開心品嘗五星級飯店甜點師傅的極致手藝，另外還特別使用最受網紅喜愛的可愛容器，讓顧客可重複使用且落實環保理念。

泡泡咖啡店長蔣昊晏表示，自小就愛吃甜點蛋糕類美食，嘗遍各五星級飯店下午茶後，期望能將五星級下午茶的甜點，能讓更多鄉親朋友可就近品嘗美味，因此特別選在離家不遠的三重自強路街角開了間泡泡咖啡店。特別力邀曾任職於理想大地、歐華飯店、台北天成飯店及台北華泰飯店等豐富資歷的西點主廚宋龍珠研發每日新鮮手作甜點。

宋龍珠以天然食材作為基底，採用義大利起司、法國鮮奶油、北海道奶霜、墨西哥咖啡酒、比利時80％巧克力等進口原料，運用高超手藝製作出豪華美麗蛋糕，以薄利多銷方式分享給喜愛甜點的民眾。

泡泡咖啡店內蛋糕總類琳瑯滿目，受到消費者歡迎。圖／泡泡咖啡提供

泡泡咖啡店內蛋糕總類琳瑯滿目，其中最受消費喜愛的暢銷商品為提拉米蘇與千層蛋糕。香氣濃郁，入口即化的提拉米蘇，微甜不膩，一到下午及傍晚時刻就會一掃而空；而千層蛋糕一口咬下香味四溢外，還有層層堆疊的美妙口感，令人感到驚豔，做為飯後點心最恰當。自開幕起，店內接到的外送訂單越來越多，將近晚間12點竟然還有人訂甜點，尤其適逢母親節、父親節、聖誕節等節日時，須於兩個星期前預訂。泡泡咖啡地址：新北市三重區自強路一段256號、電話：(02)2987-7508。